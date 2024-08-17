Euroleague

So viel verdient Patrick Beverley in Israel

36-Jähriger ist Top-Verdiener bei Hapoel Tel-Aviv

Die israelischen Top-Klubs Maccabi und Hapoel Tel-Aviv haben die Gehälter ihrer Spieler bekannt gegeben. Die Vereine praktizieren ungewohnte Transparenz - wenn auch nicht ganz freiwillig. Ex-NBA-Spieler Patrick Beverley führt die Liste an.

Patrick Beverley ist in der kommenden Saison Top-Verdiener in der Israel Basket Super League.

Wie auch in den vergangenen Jahren veröffentlichten die isrealischen Hauptstadtklubs auch in diesem die laufenden Kaderausgaben. Laut der Tageszeitung "Israel Hayom" sind die Vereine in Israel dazu allerdings verpflichtet.

Patrick Beverley, der 15 Jahre in der NBA spielte und zuletzt für die Milwaukee Bucks auflief, toppt das Ranking der bestbezahlten Basketballer des Landes. Insgesamt knacken nur drei Spieler die magische Marke - nicht jedoch Südsudans Olympia-Star Wenyen Gabriel.

Top-10 Gehälter der Liga

Spieler Gehalt (in US-Dollar) Mannschaft
Patrick Beverley 1.800.000 Hapoel Tel-Aviv
Jordan Loyd 1.200.000 Maccabi Tel-Aviv
Jonathan Motley 1.100.000 Hapoel Tel-Aviv
Roman Sorkin 850.000 Maccabi Tel-Aviv
Wenyen Gabriel 750.000 Maccabi Tel-Aviv
Ben Bentil 750.000 Hapoel Tel-Aviv
Rokas Jokubaitis 700.000 Maccabi Tel-Aviv
Ish Wainright 700.000 Hapoel Tel-Aviv
Tamir Blatt 650.000 Maccabi Tel-Aviv
Marcus Forster 600.000 Hapoel Tel-Aviv
Jasiel Rivero 600.000 Maccabi Tel-Aviv

Alle Angaben beziehen sich dabei auf das Netto-Einkommen der Spieler, der Steueranteil wurde also bereits davon abgezogen.

In der kommenden Saison wird Hapoel Tel-Aviv allerdings nicht an der EuroLeague teilnehmen. Jedes Jahr qualifiziert sich nur ein israelischer Verein für den Wettbewerb. Die Mannschaft von Patrick Beverley wird stattdessen am "EuroCup" teilnehmen. Mit einem Sieg würde man sich für die nächste EuroLeague-Saison qualifizieren.

