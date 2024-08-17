So viel verdient Patrick Beverley in Israel

Wie auch in den vergangenen Jahren veröffentlichten die isrealischen Hauptstadtklubs auch in diesem die laufenden Kaderausgaben. Laut der Tageszeitung "Israel Hayom" sind die Vereine in Israel dazu allerdings verpflichtet.
Patrick Beverley, der 15 Jahre in der NBA spielte und zuletzt für die Milwaukee Bucks auflief, toppt das Ranking der bestbezahlten Basketballer des Landes. Insgesamt knacken nur drei Spieler die magische Marke - nicht jedoch Südsudans Olympia-Star Wenyen Gabriel.
Top-10 Gehälter der Liga
|Spieler
|Gehalt (in US-Dollar)
|Mannschaft
|Patrick Beverley
|1.800.000
|Hapoel Tel-Aviv
|Jordan Loyd
|1.200.000
|Maccabi Tel-Aviv
|Jonathan Motley
|1.100.000
|Hapoel Tel-Aviv
|Roman Sorkin
|850.000
|Maccabi Tel-Aviv
|Wenyen Gabriel
|750.000
|Maccabi Tel-Aviv
|Ben Bentil
|750.000
|Hapoel Tel-Aviv
|Rokas Jokubaitis
|700.000
|Maccabi Tel-Aviv
|Ish Wainright
|700.000
|Hapoel Tel-Aviv
|Tamir Blatt
|650.000
|Maccabi Tel-Aviv
|Marcus Forster
|600.000
|Hapoel Tel-Aviv
|Jasiel Rivero
|600.000
|Maccabi Tel-Aviv
Alle Angaben beziehen sich dabei auf das Netto-Einkommen der Spieler, der Steueranteil wurde also bereits davon abgezogen.
In der kommenden Saison wird Hapoel Tel-Aviv allerdings nicht an der EuroLeague teilnehmen. Jedes Jahr qualifiziert sich nur ein israelischer Verein für den Wettbewerb. Die Mannschaft von Patrick Beverley wird stattdessen am "EuroCup" teilnehmen. Mit einem Sieg würde man sich für die nächste EuroLeague-Saison qualifizieren.
