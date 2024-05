So viel ist Sturms Meisterstück wirklich wert

Zehn Jahre in Folge hieß Österreichs Meister Salzburg. Seit Sonntag ist die RB-Dominanz durchbrochen. Sturm ist endgültig am Ziel angekommen und hat die Schale nach Graz geholt. Die Gründe dafür sind vielseitig. Der kicker analysiert die Meistersaison und nennt die Faktoren für den vierten Titel in der Vereinsgeschichte.

Es hat sich über die Jahre abgezeichnet und dennoch ist Sturms Titel im wahrsten Sinne des Wortes ein Meisterstück. Christian Ilzer und sein Team haben über Jahre hinweg großartige Arbeit geleistet und sich dafür am 19. Mai belohnt. Das gilt es zu honorieren, zumal der Titel in diesem Jahr hochverdient ist.

Kontinuierliche Entwicklung

Sturm hat Red Bull Salzburg nicht von heute auf morgen den Rang abgelaufen. Es war ein Prozess, bei dem die Verantwortlichen stets versucht haben, in allen Belangen für Verbesserung zu sorgen. Der Verkauf von Rasmus Hojlund im Sommer 2022 spülte innerhalb kürzester Zeit 20 Millionen Euro in die Vereinskassen und eröffnete neue Möglichkeiten. Fast exakt ein Jahr später verkaufte man Emanuel Emegha für solze 13 Millionen Euro nach Straßburg. Sturm blieb seiner Strategie treu, verpflichtete Spieler, um diese zu entwickeln. Das Team rund um Sportdirektor Andreas Schicker hat einen hervorragenden Job gemacht. Nicht umsonst wurde Schicker in dieser Spielzeit gleich von drei Klubs aus der deutschen Bundesliga umworben.

Mit den Millionen durch die beiden Rekord-Transfers hätte Sturm den einen oder anderen namhaften Spieler verpflichten können, tat es aber nicht. Dass Neuzugänge nicht immer voll einschlagen, zeigten die Transfers von Szymon Wlodarczyk (2,2 Millionen Euro) sowie Seedy Jatta (2,6 Millionen Euro). Beide konnten die Erwartungen bislang nicht erfüllen. Wlodarczyk kam auf eine Startelf-Quote von rund 40 Prozent, Jatta stand - auch verletzungsbedingt - gar in nur 15 Prozent aller Ligaspiele in der ersten Elf.

Schlüsselspiele(r)

Doch dass Wlodarczyk (5 Ligatore) und Jatta (2) am Ende nicht überzeugen konnten, war nicht weiter schlimm. Denn Sturm konnte dies im Kollektiv kompensieren. Die Fülle an Schlüsselspielern trug entscheidend dazu bei, dass Sturm gerade in engen Spielen als Sieger vom Platz ging. Abwehrchef Gregory Wüthrich konnte seine ohnehin starke vergangene Saison noch einmal toppen, zusätzlich gewannen die Grazer mit Dimitri Lavalee einen weiteren Schlüsselspieler für die Defensive.

Großes geleistet hat über die ganze Saison hinweg die Mittelfeldraute bestehend aus Jon Gorenc Stankovic, Alexander Prass, Tomi Horvat und Otar Kiteishvili. Hier musste Ilzer kaum rotieren und gerade in Schlüsselspielen waren es diese Akteure, die Spiele entscheiden konnten. Ob Horvats Siegtreffer im Cupfinale, ob Prass' Doppelpack beim 2:2-Remis in Salzburg, ob Stankovics entscheidender Treffer beim 3:1-Sieg in Hartberg oder ob Kiteishvilis Alleingang beim 1:1-Remis gegen Hartberg. Das Quartett übernahm auf dem Platz stets Verantwortung.

Sturm war da, wenn Salzburg patzte

Neben den bereits erwähnten Faktoren gibt es einen weiteren Puzzle-Teil, der nicht unerwähnt bleiben darf. Salzburg hatte in dieser Saison nicht die Konstanz der vergangenen Jahre, hat sicher geglaubte Siege hergeschenkt und im wohl entscheidenden Moment der Saison Trainer Gerhard Struber entlassen. Der erhoffte Trainereffekt blieb aus. Unter Onur Cinel setzte sich die Talfahrt ungebremst fort. Gerade im Saisonfinish kassierte Salzburg viele Gegentreffer, präsentierte sich defensiv so wackelig wie selten zuvor.

Ein großer Faktor aus Sturm-Sicht war in dieser Saison, dass man von Salzburgs Patzern profitieren konnte. Als sich Salzburg aufgrund eines Ljubicic-Hattricks dem LASK mit 1:3 geschlagen geben musste, feierte Sturm einen 3:1-Sieg in Hartberg. Als Salzburg nach 2:0-Führung in Klagenfurt noch 3:4 verlor, siegte Sturm mit 3:1 bei Rapid. Eben diese Ausrutscher der Mozartstädter wusste Sturm in den Vorjahren nicht zu nutzen.

Sturm in der Königsklasse

War Sturms Meisterstück ein One-Hit-Wonder oder können sich die Grazer langfristig vor Salzburg etablieren? Das wird auch davon abhängen, ob und wie viele der Schlüsselspieler gehalten werden können. Prass wurde bereits vor einem Jahr heftig umworben, der Wechsel zu Lorient platzte auf den letzten Metern. Auch Wüthrich und Kiteishvili werden angesichts der stetigen Entwicklung nur schwer zu halten sein. Auch wenn Schicker unlängst von "guten Gesprächen" mit dem Georgier gesprochen hat, bleibt abzuwarten, ob der Spielmacher seinen Vertrag verlängern wird.

Doch nicht nur am Spielersektor stehen richtungsweisende Entscheidungen an. Es wird auch darauf ankommen, ob mit Ilzer und Schicker die Architekten des Erfolgs an Bord bleiben. Beide haben internationales Interesse auf sich gezogen. Doch bevor man in Liebenau zu weit in die Zukunft blickt, wird man den Erfolg erst einmal auskosten wollen und das auch in der nächsten Saison tun können. Der Meistertitel hat Sturm einen Fixplatz in der neuen Champions League beschert, der dabei helfen könnte, das nächste Kapitel in der Grazer Erfolgsstory zu schreiben.