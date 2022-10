So verteidigt Streich seine große Rotation

Eventuell mit dem angeschlagenen Matthias Ginter will Freiburg gegen Bremen noch vom "Pokal-Adrenalin" zehren. Die Aufstellung verspricht Spannung nach der zuletzt großen, holprig verlaufenen Rotation, die Christian Streich vollständig verteidigt.

Eine strukturelle Verletzung hat sich Matthias Ginter bei seinem beeindruckenden Kraftakt am Mittwochabend, mit dem er den SC ins Pokal-Achtelfinale hievte, nicht zugezogen. Diese Nachricht sorgt bei Streich und Co. für grundsätzliches Aufatmen, der Einsatz des Nationalspielers am Samstag gegen Bremen ist dennoch fraglich. "Das mit dem Sprunggelenk war nicht ohne, er hatte auch Schmerzen", sagte der Freiburger Coach: "Wenn es geht, wird er spielen. Dafür brauchen wir aber noch 24 Stunden."

Neben der Ginter-Frage wird auch die übrige Aufstellung mit Spannung erwartet. Man werde nicht mit derselben Elf starten wie gegen St. Pauli, erklärte Streich. Den gleichen Satz hatte er schon vor dem Pokalspiel gesagt - und dann gleich sieben Wechsel nach dem 0:5 in München vorgenommen. Die große Rotation mündete in einer ersten Hälfte mit vielen Abstimmungsproblemen, wenig Torchancen und einem 0:1-Rückstand, eingeleitet durch einen Blackout von Keven Schlotterbeck, der erstmals in dieser Saison gestartet war.

Streichs Korrekturen

Streich reagierte und korrigierte seine Maßnahmen zu weiten Teilen mit der Einwechslung der Stammkräfte Nicolas Höfler, Philipp Lienhart, Michael Gregoritsch und Daniel-Kofi Kyereh zur zweiten Hälfte. Das Quartett trug wie der späte gebrachte Vincenzo Grifo maßgeblich zur erfolgreichen Aufholjagd bei. Die werde nachwirken und nützlich sein, da seine Mannschaft zum zweiten Mal hintereinander nach nur zwei Tagen Pause wieder antreten muss. "Es ist noch viel Adrenalin übrig. Es hat enorm geholfen, dass die Jungs das Spiel über ihren Willen und die Mentalität gedreht haben", meint Streich.

Auch der Zusammenhalt sei weiterhin ein Pfund. "Die vier zur Pause ausgewechselten Spieler (Schlotterbeck, Petersen, Jeong und Eggestein, Anm. d. Red.) waren alle mit dem Wiederanpfiff auf der Bank, haben sich ihre Enttäuschung null anmerken lassen, die Spieler auf dem Platz gepusht und waren alle nach dem Spiel total happy miteinander gewesen", erzählte Streich, der einräumte: "Natürlich hat es dem Keven weh getan. Aber er ist voll dabei, das ist überhaupt kein Problem. Er kann am Samstag anfangen oder eingewechselt werden." Schlotterbeck sei eine Option für die eventuell nötige Ginter-Vertretung, die bisher rechts verteidigenden Kiliann Sildillia und Lukas Kübler kommen ebenso in Frage.

Ich bin gottfroh, dass wir viele Wochen eine ähnliche Mannschaft spielen gelassen haben. Christian Streich

Seine Personalentscheidungen der vergangenen Wochen verteidigte Streich. Nachdem er sechsmal in Serie dieselbe Startelf beginnen ließ und damit drei Siege und drei Remis einfuhr, änderte er vor dem 4:0 in Nantes und dem 0:5 in München jeweils vier und nun sieben Startelfpositionen.

"Ich bin gottfroh, dass wir viele Wochen eine ähnliche Mannschaft spielen gelassen haben, die erfolgreich und eingespielt war, Selbstvertrauen hatte und so viele positive Ergebnisse gesammelt hat. Das ist definitiv richtig gewesen, auch für das Selbstverständnis und den Rhythmus dieser Spieler", betonte Streich. Weil jeder im Kader eine "Berechtigung habe, zu spielen", würde er zusammen mit seinem Trainerteam auch die anschließende Rotation sowie das Risiko der vier Halbzeit-Einwechslungen im Pokal wieder so umsetzen - "auch wenn wir gegen St. Pauli verloren hätten".

Nun ist gegen Bremen wieder mit Höfler, Lienhart und Gregoritsch in der Anfangsformation zu rechnen, die wie der zuletzt angeschlagene Kyereh gegen St. Pauli nach der Pause nicht nur "frische Energie" (Streich) brachten, sondern eben auch die Qualität im SC-Spiel erhöhten. Auch Grifo und Stammkeeper Mark Flekken, der in den vorläufigen 39er WM-Kader der Niederlande berufen wurde, dürften ein Startelfmandat erhalten gegen einen Gegner, vor dem Streich großen Respekt zeigt: "Sie haben viel Selbstvertrauen aus der 2. Liga mitgebracht, sind eingespielt und wahnsinnig hungrig. Es macht echt Spaß Bremen zuzuschauen, wie sie kicken."