"So unfassbar": Armbruster holt Silber hinter Westvold Hansen und schreibt Geschichte

Nathalie Armbruster hat im slowenischen Planica Geschichte geschrieben und als erste deutsche Kombiniererin eine WM-Medaille ergattert. Der Sieg ging wie erwartet an Norwegen.

Auf dem Podium in Planica: Nathalie Armbruster, Gyda Westvold Hansen und Haruka Kasai (v.l.). IMAGO/NTB

Kombiniererin Armbruster gewann bei der Nordischen Ski-WM in Planica Silber im Einzel. Die 17 Jahre alte Schülerin musste sich am Freitag lediglich der norwegischen Titelverteidigerin Gyda Westvold Hansen geschlagen geben. Bronze ging an Haruka Kasai aus Japan.

"Ich habe momentan noch keine Worte. Es ist so unfassbar. Ich fange schon wieder fast an zu weinen", sagte die Silbermedaillengewinnern aus Baden-Württemberg im ZDF.

Westvold Hansens Ausnahmestellung

Armbruster als derzeit beste deutsche Allrounderin im Skispringen und Langlauf war nach einem Satz auf 98 Meter als Zweite mit einem Rückstand von 20 Sekunden auf Westvold Hansen ins Rennen über fünf Kilometer gegangen. Dass die Norwegerin nicht mehr einzuholen war, wusste Armbruster bereits nach dem Springen. In keiner Sportart bei dieser WM dominiert eine Athletin oder ein Athlet so deutlich wie bei der Frauen-Kombi. Westvold Hansen steckte auch einen Sturz im Langlaufrennen weg.

Sie hatte bereits die WM-Premiere ihrer Disziplin vor zwei Jahren in Oberstdorf gewonnen. In den vergangenen 17 Weltcup-Rennen siegte die 20-Jährige nur einmal nicht - nach einem Sturz in Schonach vor knapp einem Jahr.

Zweites Edelmetall für Deutschland

Für den Deutschen Skiverband war es die zweite Medaille der Titelkämpfe in Slowenien und die erste für eine Kombiniererin überhaupt. Am Vortag hatte Katharina Althaus Gold im Skispringen von der Normalschanze geholt.

Armbruster krönte mit WM-Silber ihre starke Debütsaison, in der sie in neun Weltcup-Rennen bislang siebenmal auf dem Podest gestanden hatte.

Der Wettbewerb im Liveticker

Nordische Kombination Frauen, Einzel (Normalschanze)

Gold: Gyda Westvold Hansen (Norwegen) 14:27,1 Minuten

Silber: Nathalie Armbruster (Kniebis) +11,5 Sekunden

Bronze: Haruka Kasai (Japan) +15,7



4. Ida Marie Hagen (Norwegen) +29,7, 5. Yuna Kasai (Japan) +51,7, 6. Annika Sieff (Italien) +52,3, 7. Anju Nakamura (Japan) +1:01,5 Minuten, 8. Marte Leinan Lund (Norwegen) +1:18,5, 9. Maria Gerboth (Schmiedefeld) +1:27,7, 10. Lisa Hirner (Österreich) +1:32,6, 11. Jenny Nowak (Sohland) +1:33,0, ... 13. Svenja Würth (Baiersbronn) +1:40,7