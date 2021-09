So tippt Verena Schweers die Champions-League-Gruppenphase

Drei deutsche Teams sind in der Königsklasse dabei. Deren Chancen beurteilt kicker-Kolumnistin Verena Schweers unterschiedlich.

Wie nicht anders zu erwarten war, hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ihre ersten beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Bulgarien (7:0) und Serbien (5:1) gewonnen. In beide Spiele war die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg als klarer Favorit gegangen. Gegen tiefstehende und im Zweikampf bissige Bulgarinnen kämpfte sich das deutsche Team nach anfänglichen Schwierigkeiten ins Spiel und bescherte den Zuschauern sieben schön herausgespielte Tore. Die deutsche Mannschaft wurde vor allem in der Defensive überhaupt nicht gefordert.

Das änderte sich im zweiten Spiel gegen zweikampfstarke, offensiv anlaufende und mutige Serbinnen schnell. Das deutsche Team ließ in der ersten Halbzeit fast alles vermissen. Sie hatten kaum Zugriff, keine nennenswerten Torchancen und fingen sich den ersten Gegentreffer in der WM-Quali. Am Ende hieß es dank einer klaren Leistungssteigerung im zweiten Durchgang 5:1.

Brand bringt frischen Wind

Das DFB-Team ist in der Breite sehr gut besetzt, Voss-Tecklenburg hat die Qual der Wahl. Eine gute Mischung aus frechen jungen und erfahrenen Spielerinnen kämpft um die Plätze für die EM im nächsten Jahr in England. Im Mittelfeldzentrum zeichnet sich ab, dass die Trainerin auf Sara Däbritz, Dzsenifer Marozsan und Lina Magull vertraut. Für Melanie Leupolz und Sydney Lohmann heißt es erst einmal: hinten anstellen und als Joker überzeugen.

Ansonsten lässt sich noch nicht so viel absehen. Jungen Spielerinnen wird weiterhin die Möglichkeit gegeben, sich auf internationalem Niveau zu zeigen. Dabei konnte wieder einmal Jule Brand überzeugen, die durch ihre Unbekümmertheit frischen Wind ins deutsche Spiel bringt. Es ist noch viel zu tun, aber die Mannschaft kann jetzt schon die Weichen für die EURO stellen. Da die Gegner in der WM-Qualifikation kein Maßstab für die deutsche Mannschaft sein können, freue ich mich umso mehr auf das Vorbereitungs-Turnier im Februar in England. Gegen Top-Teams aus Spanien, voraussichtlich die Niederlande und Gastgeber England wird sich der Großteil der Mannschaft für die EM herauskristallisieren.

Meine Tipps für die Champions League

Die Champions League ist quasi ein neuer Wettbewerb in diesem Jahr. Die Reform war nötig und wird Wirkung zeigen, da bin ich mir jetzt schon sicher. Ich freue mich auf die Spiele, die nun im bewährten Gruppenformat ausgespielt werden. Und wie bereits beim letzten Mal schon erwähnt: übertragen von DAZN sowie YouTube und somit mit entsprechend großer Reichweite und Publikum vor den Bildschirmen. Das Interesse am Frauenfußball steigt, das ist nicht zu übersehen.

Den VfL Wolfsburg hätten wir allerdings in der Gruppenphase beinahe schmerzlich vermisst. Die Qualifikationsspiele waren ein hartes Stück Arbeit, nach zwei Spielen gegen Girondins Bordeaux stand es 5:5 und es ging über die Verlängerung ins Elfmeterschießen. Ein neuer Trainer und eine weitgehend neu formierte Mannschaft: Der VfL braucht noch Zeit. In der Gruppenphase trifft Wolfsburg auf Vorjahresfinalist Chelsea, Juventus Turin sowie FC Chenois Servette (Schweiz) - klingt nach Spitzenfußball und ist eine große Herausforderung. Mein Tipp: Der VfL wird Gruppenzweiter hinter Chelsea und kommt damit weiter.

Hoffenheim kann Nadelstiche im Meisterschaftskampf setzen

Wer mich total begeistert und überzeugt hat, sind die Frauen der TSG Hoffenheim. Ich habe gehofft, dass sie es in die Gruppenphase schaffen. Am Ende haben sie drei Gegner besiegt, vor allem die beiden Qualifikationsspiele gegen den FC Rosengard waren stark. Einen erfahrenen Gegner so zu dominieren war imponierend, gerade auf dem noch unbekannten internationalen Parkett. In einer Hammergruppe trifft Hoffenheim nun auf den FC Barcelona, den FC Arsenal und HB Köge aus Dänemark. Ich bin sehr gespannt, wie sich die TSG schlägt, aber ich fürchte, es wird nicht ganz reichen, um die Gruppenphase zu überstehen.

Der FC Bayern hat sich als Meister 2020/2021 direkt für die Gruppenphase qualifiziert und trifft auf Olympique Lyon, Benfica Lissabon und BK Häcken (Schweden). Sicherlich wird es ein spannendes Kräftemessen mit Lyon, aber die Bayern werden den Weg in die nächste Runde gehen.

47-mal lief Verena Schweers für die deutsche Nationalmannschaft auf. imago images / HMB-Media

Zum Abschluss ein kurzer Blick in die heimische Liga: Es zeichnet sich ein gewohntes Bild ab. Die Bayern marschieren voraus, Wolfsburg bleibt ebenfalls mit drei Siegen aus drei Spielen dran. Eintracht Frankfurt ist im Gegensatz zur vergangenen Saison viel besser gestartet und hat auch neun Punkte gesammelt. Hoffenheim kam am dritten Spieltag nicht über ein Unentschieden bei der SGS Essen hinaus. Sicherlich auch ein Tribut an die anstrengende Champions-League-Qualifikation. Ich glaube aber, dass die TSG die Qualität hat, Nadelstiche im Meisterschaftskampf zu setzen.

Generell hege ich viel Hoffnung, dass die Spiele in der Liga ein neues Niveau erreichen. Wer sich davon überzeugen möchte: Am Samstag, 9. Oktober (18 Uhr), empfangen die Bayern die TSG Hoffenheim. Das Spiel wird live von der ARD übertragen, mitten in der Länderspielpause der Männer. Hoffentlich nutzen die Teams die Aufmerksamkeit und überzeugen die Zuschauer - im Stadion und vor den Bildschirmen.

Verena Schweers

Verena Schweers hat in der Bundesliga für den SC Freiburg und die Top-Klubs VfL Wolfsburg und Bayern München gespielt. Unter anderem gewann sie je zweimal die Champions League und die deutsche Meisterschaft. Die Verteidigerin absolvierte zudem 47 Länderspiele für die DFB-Auswahl. Im Sommer 2020 beendete sie ihre aktive Laufbahn.