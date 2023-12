So ticken Deutschlands WM-Schiedsrichterinnen Maike Merz und Tanja Kuttler

Frauen an der Pfeife im Männer-Handball: Tanja Kuttler und Maike Merz sind nicht nur die einzigen Schiedsrichterinnen in der LIQUI MOLY HBL, sondern auch international gefragt. Nach ihrer ersten Frauen-Europameisterschaft im November gaben die Schwestern am gestrigen Donnerstag ihr Debüt bei der Männer-Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden. Kuttler/Merz sind die ersten weiblichen Referees aus Deutschland, die bei einem Männer-Großturnier zum Einsatz kommen. Die Schiedsrichter-Karriere auf höchstem Niveau auf der einen Seite, die Familiengründung auf der anderen Seite: Die beiden Schwestern sind ein Vorbild - nicht nur für andere Frauen. Denn sie zeigen: Man kann mehr als nur einen Traum leben. In Bock auf Handball gewährten Kuttler/Merz im Mai 2021 ein Blick in ihr Leben und ihren Alltag.

Schiedsrichter-Karriere auf der einen Seite, die Familie auf der anderen - Tanja Kuttler und Maike Merz zeigen wie es geht. Michael Schmidt