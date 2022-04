So teilen sich ARD und ZDF die WM auf

Nach der Auslosung der Gruppen haben sich ARD und ZDF auf die Verteilung Spiele bei der Weltmeisterschaft in Katar geeinigt.

Das ZDF überträgt am 21. November um 17.00 Uhr das offizielle WM-Eröffnungsspiel, das eigentlich bereits das dritte Spiel des Turniers ist, zwischen Gastgeber Katar und Ecuador und am 27. November um 20.00 Uhr das Gruppenspiel der Deutschen gegen Spanien.

Die ARD zeigt zwei deutsche Vorrundenspiele live im Ersten und in der Mediathek: am 23. November um 14.00 Uhr die Begegnung des Teams von Bundestrainer Hansi Flick gegen Japan und am 1. Dezember das dritte Gruppenspiel der DFB-Mannschaft um 20.00 Uhr. Der Gegner wird noch ermittelt zwischen Costa Rica und Neuseeland, die am 14. Juni das letzte internationale Playoff-Spiel bestreiten.

WM 2022 Der Spielplan

Kommt die DFB-Mannschaft in die K.o.-Runde, überträgt das ZDF das deutsche Achtel- und ein mögliches Halbfinale, die ARD zeigt ein Viertelfinale mit deutscher Beteiligung.

Das WM-Finale am vierten Advent (18. Dezember) um 16.00 Uhr ist ebenfalls live im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen. Die Telekom zeigt über ihr kostenpflichtiges Angebot MagentaTV die komplette WM.

Hier finden Sie alle Infos zu den TV-Rechten…