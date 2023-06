So steht es um Deutschlands Olympia-Bewerbung

Die Special Olympics World Games 2023 in Berlin haben gezeigt, dass Deutschland Großveranstaltungen kann und die Zuschauer diese gut annehmen. Ein Kickstart für die DOSB-Initiative, um die Olympischen Spiele auszutragen?

Rund 6.500 Sportler aus fast 200 Ländern, laut den Ausrichtern 330.000 Besucher bei den 26 Wettkampfstätten, eine emotionale Eröffnungsfeier im Olympiastadion, die große Schlussparty am Brandenburger Tor. Die Special Olympics World Games waren ein Sportevent der Superlative.

Drei Standorte scheiterten bereits in verschiedenen Phasen

Bereits im Vorfeld war klar, dass es das größte Multisportevent in Deutschland seit Olympia 1972 in München wird. Also ein Testlauf für den "Deutschen Olmypischen Sportbund" (DOSB), um die Stimmung in der Bevölkerung für eine erneute Bewerbung für Olympische Spiele abzulesen? Zur Erinnerung: München mit Winterspielen sowie Hamburg und die "Rhein-Ruhr-Region" (Sommer) waren in den vergangenen Jahren an unterschiedlichen Hürden gescheitert.

"Natürlich hoffen der DOSB und die Bundespolitik - das ist kein Geheimnis -, mit der Veranstaltung Barrieren in den Köpfen der Bevölkerung abzubauen und zu zeigen, dass Sportgroßveranstaltungen gut, nachhaltig, halbwegs preiswert und ohne Neubau von Sportstätten machbar sind", sagte Tom Hautahl vor den World Games im kicker-Interview. Der 40-Jährige ist Sportdirektor von Special Olympics Deutschland.

Im DOSB-Sitz in Frankfurt hat man genau nach Berlin gesehen. "Die World Games zeigen, dass Sportgroßveranstaltungen die Menschen vor allem dann begeistern, wenn sie die gesamte Gesellschaft mitnehmen, kostensparend aufgesetzt sind, alle Dimensionen der Nachhaltigkeit berücksichtigen und andere gesellschaftliche Bereiche wie beispielsweise Kunst und Kultur einbinden", sagte Stephan Brause dem kicker.

"Ein maximal nachhaltiges Bewerbungskonzept"

Der Leiter der "Stabstelle Olmypiabewerbung" ergänzte: "Auf dem Weg zu einer Bewerbung werden wir die Bevölkerung von der ersten Minute an einbinden, um gemeinsam ein maximal nachhaltiges Bewerbungskonzept zu erarbeiten. Ein Konzept, das ausschließlich auf bereits existierende oder temporär ertüchtigte Sportstätten setzt und das schlussendlich von einer Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen wird".

Der Plan mit den Weltspielen für Menschen mit geistiger Behinderung wurde ein voller Erfolg. Die Politik zieht daraus ebenfalls ihre Schlüsse. "Wir haben auch mit dieser Großveranstaltung gezeigt, dass Olympische Spiele in Berlin möglich sind", sagte die Berliner Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini am Sonntag bei der Abschlusspressekonferenz der World Games.

Die Sommerspiele 2024, 2028 und 2032 sind nach Paris, Los Angeles und und ins australische Brisbane vergeben worden.

Vier Optionen von 2036 bis 2042

Also wird 2036 angestrebt? Also exakt 100 Jahre nach den von den Nationalsozialisten zur Propaganda missbrauchten Spiele von Berlin. Oder doch 2040? "Für eine Antwort auf diese Frage ist es noch zu früh", sagt Brause. "Zumal ja auch 2038 und 2042 noch Optionen sind, denn neben der Entscheidung, ob es überhaupt eine Bewerbung geben wird, gilt es auch noch zu klären, ob die Mehrheit in Deutschland Spiele im Sommer oder Winter bevorzugen würde".

Vom "gesellschaftlichen Diskurs der kommenden Monate" erhofft man sich beim DOSB "wichtige Erkenntnisse".