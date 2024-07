So startet die B-Jugend-Bundesliga weiblich in die Saison 2024/25

In sechs Gruppen und mit je sechs Mannschaften startet die B-Jugend-Bundesliga Anfang September in die neue Saison. Der Deutsche Handballbund hat die Kennziffern der Teams festgelegt, daraus ergeben sich dann auch die Paarungen im weiteren Saisonverlauf. Ein Blick auf die ersten Partien.

Die weibliche B-Jugend-Bundesliga im Handball startet mit sechs Sechsergruppen in ihre Premierensaison. Die neue Spielzeit beginnt am 7./8. September. In der Vorrunde kommt jedes Team auf zehn Spiele. Danach wird das Feld geteilt: Platz 1 und 2 spielen in zwei Sechsergruppen in der Meisterrunde, nehmen die Ergebnisse aus der Vorrunde mit und kommen so auf weitere acht Spiele.

Die ersten vier Teams jeder der beiden Meistergruppen spielen in Viertelfinale und Final4 den Deutschen Meister aus. Die Final4-Teilnehmer kommen auf insgesamt 22 Spiele. Platz 3 bis 6 der Vorrunde setzen die Saison ebenfalls unter Mitnahme der Ergebnisse eine Pokalrunde in drei Achtergruppen aus. Deren Sieger und das beste zweitplatzierte Team bestreiten ein Final4-Turnier um den DHB-Pokal der weiblichen B-Jugend.

Titelverteidiger HC Leipzig führt die Gruppe 2 an, hat zum Auftakt gleich ein Heimderby gegen den BSV Sachsen Zwickau. Vizemeister Handewitter SV startet in der Gruppe 1, muss zum Auftakt zur SG Hamburg-Nord. Die TV Hannover-Badenstedt, Bronzemedaillensieger des Vorjahres, startet in eigener Halle gegen die SG Menden Sauerland Wölfe. Der TV Nellingen, ebenfalls letzte Saison beim Final4, startet mit einem Heimspiel gegen die TSG Münster aus Hessen.

B-Jugend-Bundesliga - Gruppe 1

Datum Heim Gast Ergebnis 08.09.2024 SG Hamburg-Nord Handewitter SV n.n. 08.09.2024 SV Grün-Weiß Schwerin Buxtehuder SV n.n. 08.09.2024 JSG Fredenbeck/Stade VfL Bad Schwartau n.n. 15.09.2024 VfL Bad Schwartau SG Hamburg-Nord n.n. 15.09.2024 Handewitter SV SV Grün-Weiß Schwerin n.n. 15.09.2024 Buxtehuder SV JSG Fredenbeck/Stade n.n.

B-Jugend-Bundesliga - Gruppe 2

Datum Heim Gast Ergebnis 07.09.2024 HC Rödertal SVF 50 Neubrandenburg 14.00 h 08.09.2024 HC Leipzig BSV Sachsen Zwickau n.n. 08.09.2024 Thüringer HC Berliner TSC 17.00 h 15.09.2024 Berliner TSC HC Leipzig n.n. 15.09.2024 SVF 50 Neubrandenburg Thüringer HC n.n. 15.09.2024 BSV Sachsen Zwickau HC Rödertal 14.00 h

B-Jugend-Bundesliga - Gruppe 3

Datum Heim Gast Ergebnis 08.09.2024 JSG HLZ Ahlen VfL Oldenburg n.n. 08.09.2024 HSG Blomberg-Lippe Soester TV n.n. 08.09.2024 TV Hannover-Badenstedt SG Menden S. Wölfe n.n. 15.09.2024 SG Menden S. Wölfe JSG HLZ Ahlen n.n. 15.09.2024 VfL Oldenburg HSG Blomberg-Lippe n.n. 15.09.2024 Soester TV TV Hannover-Badenstedt n.n.

B-Jugend-Bundesliga - Gruppe 4

Datum Heim Gast Ergebnis 08.09.2024 Bergischer HC HSG Kleenh.-Langg. n.n. 08.09.2024 TS St. Tönis Borussia Dortmund n.n. 08.09.2024 Longericher SC SG 09 Kirchhof n.n. 15.09.2024 SG 09 Kirchhof Bergischer HC n.n. 15.09.2024 HSG Kleenh.-Langg. TS St. Tönis n.n. 15.09.2024 Borussia Dortmund Longericher SC n.n.

B-Jugend-Bundesliga - Gruppe 5

Datum Heim Gast Ergebnis 08.09.2024 HC Erlangen HSG Bensheim/Auerbach n.n. 08.09.2024 TV Nellingen TSG Münster n.n. 08.09.2024 HSG Marpingen/Alsweiler TV Nieder-Olm n.n. 15.09.2024 TV Nieder-Olm TV Nellingen n.n. 15.09.2024 HSG Bensheim/Auerbach HSG Marpingen/Alsweiler n.n. 15.09.2024 TSG Münster HC Erlangen n.n.

B-Jugend-Bundesliga - Gruppe 6