So startet die B-Jugend-Bundesliga in die Saison 2024/25

In acht Staffeln und mit je 6 Mannschaften startet die B-Jugend-Bundesliga Anfang September in die neue Saison. Der Deutsche Handballbund hat die Kennziffern der Teams festgelegt, daraus ergeben sich dann auch die Paarungen im weiteren Saisonverlauf. Ein Blick auf die ersten Partien.

Die männliche B-Jugend startet mit 48 Mannschaften und Spielern der Jahrgänge 2008/09 in acht Sechsergruppen in ihre Premierensaison - der Start ist für das Wochenende 7./8. September geplant. In der Vorrunde kommt jedes Team auf zehn Spiele. Danach wird das Feld geteilt: Platz 1 bis 3 spielen in vier Sechsergruppen in der Meisterrunde, nehmen die Ergebnisse aus der Vorrunde mit und kommen so auf weitere sechs Spiele.

Die ersten beiden Teams jeder der vier Meistergruppen spielen in Viertel-, Halb- und Finale den Deutschen Meister aus. Die Endspielteilnehmer kommen also auf insgesamt 22 Spiele. Platz 4 bis 6 der Vorrunde setzen die Saison ebenfalls unter Mitnahme der Ergebnisse eine Pokalrunde in vier Sechsergruppen aus. Deren Sieger bestreiten im Frühjahr 2025 ein Final4-Turnier um den DHB-Pokal der männlichen B-Jugend.

Titelverteidiger Füchse Berlin startet in der Staffel 2 mit einem Heimspiel beim MTV Braunschweig und empfängt eine Woche später im ersten Heimspiel den LHC Cottbus. Vizemeister SC DHfK Leipzig kann in eigener Halle starten und empfängt in der Gruppe 4 den Nachwuchs der HSG Wetzlar, bevor dann das Derby beim SC Magdeburg auf der Agenda steht.

In einer NRW-Gruppe muss Bayer Dormagen als Halbfinalist der Vorsaison in der Gruppe 5 zu TUSEM Essen, der andere Semifinalteilnehmer JANO Filder kann ebenfalls vor heimischer Kulisse starten, in der Gruppe 7 duelliert man sich zum Auftakt mit der SG Pforzheim/Eutingen.

» Die deutschen Meister der männlichen B-Jugend in der Übersicht

chs

B-Jugend-Bundesliga - Staffel 1

Datum Heim Gast Ergebnis 08.09.2024 HG OKT AMTV Hamburg n.n. 08.09.2024 VfL Horneburg SG Flensburg-Handewitt n.n. 08.09.2024 HSV Hamburg THW Kiel n.n. 15.09.2024 AMTV Hamburg VfL Horneburg n.n. 15.09.2024 THW Kiel HG OKT n.n. 15.09.2024 SG Flensburg-Handewitt HSV Hamburg n.n.

B-Jugend-Bundesliga - Staffel 2

Datum Heim Gast Ergebnis 08.09.2024 LHC Cottbus HC Empor Rostock n.n. 08.09.2024 TSV Burgdorf 1. VfL Potsdam n.n. 08.09.2024 MTV Braunschweig Füchse Berlin n.n. 15.09.2024 Füchse Berlin LHC Cottbus n.n. 15.09.2024 HC Empor Rostock TSV Burgdorf n.n. 15.09.2024 1. VfL Potsdam MTV Braunschweig n.n.

B-Jugend-Bundesliga - Staffel 3

Datum Heim Gast Ergebnis 07.09.2024 GWD Minden HC Bremen 17.00 h 08.09.2024 HSG Handball Lemgo ATSV Habenhausen n.n. 08.09.2024 TV Bissendorf-Holte JSG LIT 1912 n.n. 14.09.2024 ATSV Habenhausen TV Bissendorf-Holte 16.30 h 15.09.2024 HC Bremen HSG Handball Lemgo n.n. 15.09.2024 JSG LIT 1912 GWD Minden n.n.

B-Jugend-Bundesliga - Staffel 4

Datum Heim Gast Ergebnis 08.09.2024 HBV Jena 90 SC Magdeburg n.n. 08.09.2024 SC DHfK Leipzig HSG Dutenh./Müchholzh. n.n. 08.09.2024 TV Hüttenberg MT Melsungen n.n. 15.09.2024 MT Melsungen HBV Jena 90 n.n. 15.09.2024 SC Magdeburg SC DHfK Leipzig n.n. 15.09.2024 HSG Dutenh./Müchholzh. TV Hüttenberg n.n.

B-Jugend-Bundesliga - Staffel 5

Datum Heim Gast Ergebnis 08.09.2024 Bergischer HC VfL Eintracht Hagen n.n. 08.09.2024 SG Menden S. Wölfe VfL Gummersbach n.n. 08.09.2024 TUSEM Essen TSV Bayer Dormagen n.n. 15.09.2024 TSV Bayer Dormagen Bergischer HC n.n. 15.09.2024 VfL Eintracht Hagen SG Menden S. Wölfe n.n. 15.09.2024 VfL Gummersbach TUSEM Essen n.n.

B-Jugend-Bundesliga - Staffel 6

Datum Heim Gast Ergebnis 07.09.2024 DJK SF Budenheim HLZ Friesenheim/Hochdorf 18.30 h 08.09.2024 Bonner JSG HC Koblenz n.n. 08.09.2024 HSG Rodgau Nieder-Roden HG Saarlouis n.n. 15.09.2024 HG Saarlouis DJK SF Budenheim n.n. 15.09.2024 HLZ Friesenheim/Hochdorf Bonner JSG n.n. 15.09.2024 HC Koblenz HSG Rodgau Nieder-Roden n.n.

B-Jugend-Bundesliga - Staffel 7

Datum Heim Gast Ergebnis 08.09.2024 HG Oftersh./Schwetzingen SVS Kornwestheim n.n. 08.09.2024 JANO Filder SG Pforzheim/Eutingen n.n. 08.09.2024 JSG Balingen-Weilstetten Rhein-Neckar Löwen n.n. 15.09.2024 SVS Kornwestheim JANO Filder n.n. 15.09.2024 SG Pforzheim/Eutingen JSG Balingen-Weilstetten n.n. 15.09.2024 Rhein-Neckar Löwen HG Oftersh./Schwetzingen n.n.

B-Jugend-Bundesliga - Staffel 8