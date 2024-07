So startet die A-Jugend-Bundesliga weiblich in die Saison 2024/25

In acht Gruppen und mit je vier Mannschaften startet die A-Jugend-Bundesliga Anfang September in die neue Saison. Der Deutsche Handballbund hat die Kennziffern der Teams festgelegt, daraus ergeben sich dann auch die Paarungen im weiteren Saisonverlauf. Ein Blick auf die ersten Partien.

Der Thüringer HC fordert Titelverteidiger Frankfurt/Oder, der Berliner TSC kämpft in Gruppe 2. picture alliance / foto2press

In der am 7./8. September startenden Meisterschaft der weiblichen A-Jugend im Handball bleibt es beim bekannten Modus: Acht Gruppen mit jeweils vier Teams bestreiten die Vorrunde; die jeweils ersten beiden Mannschaften ziehen in die Meisterschaftsrunde, die sich aus vier Vierergruppen zusammensetzt.

Jeweils die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe erreichen die Viertelfinals, auf die ein Final4-Turnier folgt. Die acht drittplatzierten Teams der Vorrunde bilden zwei Vierergruppen, deren Sieger in Hin- und Rückspiel um den DHB-Pokal der weiblichen A-Jugend streiten.

Weil viele Mannschaften den Großteil der Spielpraxis in der 3. Liga der Frauen schon sammeln, findet die erste Gruppenphase in einer Einfachrunde statt. Titelverteidiger Frankfurter HC bekommt es in Heimspielen mit dem HC Erlangen und dem HC Rödertal zu tun, muss dann aber zum Thüringer HC reisen. Vizemeister Buxtehuder SV startet hingegen mit einem Heimspiel gegen die JSG LIT 1912 aus der Nähe von Lübbecke, es warten die Nordderbys beim VfL Bad Schwartau und gegen den SV Werder Bremen.

Der SV Salamander Kornwestheim, Dritter der Vorsaison, spielt in einer Baden-Württemberg-Gruppe zunächst bei Schozach-Bottwartal und dann gegen Frisch Auf Göppingen und bei der HSG Freiburg. Der HC Leipzig als Vierter der letzten Saison hat zunächst ein Duell mit der JSG Mundenheim/Rheingönheim, ehe dann ein Auswärtspiel beim TuS Kriftel und dem Duell mit Bayer Leverkusen wartet.

» Die deutschen Meister der weiblichen A-Jugend in der Übersicht

chs

A-Jugend-Bundesliga - Gruppe 1

Datum Heim Gast Ergebnis 08.09.2024 Bergischer HC Borussia Dortmund n.n. 08.09.2024 HSG Stuttgart/Metzingen TSG 1846 Mz-Bretzenheim n.n. 29.09.2024 TSG 1846 Mz-Bretzenheim Bergischer HC n.n. 29.09.2024 Borussia Dortmund HSG Stuttgart/Metzingen n.n. 16.11.2024 Borussia Dortmund TSG 1846 Mz-Bretzenheim n.n. 16.11.2024 Bergischer HC HSG Stuttgart/Metzingen n.n.

A-Jugend-Bundesliga - Gruppe 2

Datum Heim Gast Ergebnis 08.09.2024 Berliner TSC Rostocker HC n.n. 08.09.2024 SV Grün-Weiß Schwerin TV Hannover-Badenstedt n.n. 29.09.2024 TV Hannover-Badenstedt Berliner TSC n.n. 29.09.2024 Rostocker HC SV Grün-Weiß Schwerin n.n. 16.11.2024 Rostocker HC TV Hannover-Badenstedt n.n. 16.11.2024 Berliner TSC SV Grün-Weiß Schwerin n.n.

A-Jugend-Bundesliga - Gruppe 3

Datum Heim Gast Ergebnis 08.09.2024 Buxtehuder SV JSG LIT 1912 n.n. 08.09.2024 SV Werder Bremen VfL Bad Schwartau n.n. 29.09.2024 VfL Bad Schwartau Buxtehuder SV n.n. 29.09.2024 JSG LIT 1912 SV Werder Bremen n.n. 16.11.2024 JSG LIT 1912 VfL Bad Schwartau n.n. 16.11.2024 Buxtehuder SV SV Werder Bremen n.n.

A-Jugend-Bundesliga - Gruppe 4

Datum Heim Gast Ergebnis 08.09.2024 Frankfurter HC HC Erlangen n.n. 08.09.2024 HC Rödertal Thüringer HC n.n. 29.09.2024 Thüringer HC Frankfurter HC n.n. 29.09.2024 HC Erlangen HC Rödertal n.n. 16.11.2024 HC Erlangen Thüringer HC n.n. 16.11.2024 Frankfurter HC HC Rödertal n.n.

A-Jugend-Bundesliga - Gruppe 5

Datum Heim Gast Ergebnis 08.09.2024 HC Leipzig JSG Mundenh./Rheingönh. n.n. 08.09.2024 Bayer Leverkusen TuS Kriftel n.n. 29.09.2024 TuS Kriftel HC Leipzig n.n. 29.09.2024 JSG Mundenh./Rheingönh. Bayer Leverkusen n.n. 16.11.2024 JSG Mundenh./Rheingönh. TuS Kriftel n.n. 16.11.2024 HC Leipzig Bayer Leverkusen n.n.

A-Jugend-Bundesliga - Gruppe 6

Datum Heim Gast Ergebnis 08.09.2024 Frisch Auf Göppingen HSG Freiburg n.n. 08.09.2024 SG Schozach-Bottwartal SVS Kornwestheim n.n. 29.09.2024 SVS Kornwestheim Frisch Auf Göppingen n.n. 29.09.2024 HSG Freiburg SG Schozach-Bottwartal n.n. 16.11.2024 HSG Freiburg SVS Kornwestheim n.n. 16.11.2024 Frisch Auf Göppingen SG Schozach-Bottwartal n.n.

A-Jugend-Bundesliga - Gruppe 7

Datum Heim Gast Ergebnis 08.09.2024 Handewitter SV MTV Lübeck n.n. 08.09.2024 SG Hamburg-Nord VfL Oldenburg n.n. 29.09.2024 VfL Oldenburg Handewitter SV n.n. 29.09.2024 MTV Lübeck SG Hamburg-Nord n.n. 16.11.2024 MTV Lübeck VfL Oldenburg n.n. 16.11.2024 Handewitter SV SG Hamburg-Nord n.n.

A-Jugend-Bundesliga - Gruppe 8