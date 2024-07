So startet die A-Jugend-Bundesliga in die Saison 2024/25

In zwei Spielklassen, jeweils zwei Staffeln und mit je 10 Mannschaften startet die A-Jugend-Bundesliga Anfang September in die neue Saison. Der Deutsche Handballbund hat die Kennziffern der Teams festgelegt, daraus ergeben sich dann auch die Paarungen im weiteren Saisonverlauf. Ein Blick auf die ersten Partien.

Die Füchse Berlin und die Rhein-Neckar Löwen führen ihre Staffeln an. Tanja Sommer

Die Jugendbundesliga der männlichen A-Jugend erhält ein neues Gesicht, denn insgesamt 40 Mannschaften mit Talenten der Jahrgänge 2006/07 starten künftig in 1. und 2. Liga, die jeweils in zwei Zehnergruppen mit Hin- und Rückrunde spielen. Der Saisonstart ist für das Wochenende 7./8. September geplant.

In der 1. Liga ziehen die jeweils besten vier Teams ins Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft ein. Dieses wird ebenso mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wie Halbfinale und Finale. In der 2. Liga ermitteln die Sieger der beiden Gruppen in Hin- und Rückspiel den DHB-Pokalsieger der männlichen A-Jugend. Die Deutschen Meister werden im Frühjahr 2025 gekürt.

Die Topteams der Vorsaison gehen sich zunächst aus dem Weg, denn Meister Füchse Berlin eröffnet die Saison im Norden mit einem Auswärtsspiel bei der SG Flensburg-Handewitt und Vizemeister Rhein-Neckar Löwen bekommt es im Süden mit der SG BBM Bietigheim zu tun. Von den Halbfinalisten hat die TSV Burgdorf ein Heimspiel gegen den 1. VfL Potsdam und der HC Erlangen empfängt die MT Melsungen.

In der 2. Liga kommt es gleich zum Auftakt zu einem OWL-Derby zwischen Lemgo und Minden und einem Hanseduell zwischen Lübeck und Bremen. Im Süden fordern die Franken von der DJK Rimpar die Landeshauptstädter von HT München.

» Die deutschen Meister der männlichen A-Jugend in der Übersicht

A-Jugend-Bundesliga 1. Liga Nord

Datum Heim Gast Ergebnis 08.09.2024 SC Magdeburg TUSEM Essen n.n. 08.09.2024 SG Flensburg-Handewitt Füchse Berlin n.n. 08.09.2024 THW Kiel HC Empor Rostock n.n. 08.09.2024 TSV Burgdorf 1. VfL Potsdam n.n. 08.09.2024 HSV Hamburg VfL Eintracht Hagen n.n. 15.09.2024 HC Empor Rostock SC Magdeburg n.n. 15.09.2024 TUSEM Essen SG Flensburg-Handewitt n.n. 15.09.2024 1. VfL Potsdam THW Kiel n.n. 15.09.2024 VfL Eintracht Hagen TSV Burgdorf n.n. 15.09.2024 Füchse Berlin HSV Hamburg n.n.

A-Jugend-Bundesliga 1. Liga Süd

Datum Heim Gast Ergebnis 08.09.2024 SC DHfK Leipzig JSG Balingen-Weilstetten n.n. 08.09.2024 HC Erlangen MT Melsungen n.n. 08.09.2024 TSV Bayer Dormagen JANO Filder n.n. 08.09.2024 Bergischer HC Frisch Auf Göppingen n.n. 08.09.2024 SG BBM Bietigheim Rhein-Neckar Löwen n.n. 15.09.2024 JANO Filder SC DHfK Leipzig n.n. 15.09.2024 JSG Balingen-Weilstetten HC Erlangen n.n. 15.09.2024 Frisch Auf Göppingen TSV Bayer Dormagen n.n. 15.09.2024 Rhein-Neckar Löwen Bergischer HC n.n. 15.09.2024 MT Melsungen SG BBM Bietigheim n.n.

A-Jugend-Bundesliga 2. Liga Nord

Datum Heim Gast Ergebnis 08.09.2024 HSG Handball Lemgo GWD Minden n.n. 08.09.2024 JSG HLZ Ahlen JSG Dreiburgenstadt Felsberg n.n. 08.09.2024 MTV Lübeck HC Bremen n.n. 08.09.2024 VfL Horneburg SG Hamburg-Nord n.n. 08.09.2024 VfL Gummersbach ASV Hamm-Westfalen n.n. 15.09.2024 GWD Minden JSG HLZ Ahlen n.n. 15.09.2024 HC Bremen HSG Handball Lemgo n.n. 15.09.2024 SG Hamburg-Nord MTV Lübeck n.n. 15.09.2024 ASV Hamm-Westfalen VfL Horneburg n.n. 15.09.2024 JSG Dreiburgenstadt Felsberg VfL Gummersbach n.n.

