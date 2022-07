So starten die 5. Ligen

Die 5. Ligen starten deutschlandweit sehr unterschiedlich. Den Anfang machen die beiden Bayernligen. Zuletzt rollt der Ball in der Mittelrheinliga - alle Staffeln auf einen Blick.

Bayernligen

Als erstes starten die beiden Bayernligen Mitte Juli in die neue Saison. Beide Staffeln treten mit 18 Mannschaften an. In der Nord-Gruppe eröffnen die DJK Gebenbach und Aufsteiger SpVgg SV Weiden am Freitag, 15. Juli, im Derby die neue Saison (Anstoß 19 Uhr). Im Süden treffen eine halbe Stunde früher der TSV Kottern und Regionalliga-Absteiger FC Memmingen aufeinander.

Oberliga Baden-Württemberg

Die Oberliga Baden-Württemberg mit ihren 18 Mannschaften legt am Freitag, den 5. August wieder los. Das Eröffnungsspiel bestreiten der FC 08 Villingen und der Freiburger FC. Anstoß in der MS Technologie-Arena ist um 19:30 Uhr.

Hessenliga

Ende Juli rollt für die 20 Mannschaften der Hessenliga der Ball wieder. Eröffnet wird die Spielzeit vom SC Viktoria Griesheim und Rot-Weiß Walldorf (29. Juli, Anstoß 19 Uhr). Die neu gegründete Amateurmannschaft von Eintracht Frankfurt feiert ihr Debüt tags darauf beim FC Bayern Alzenau (Anstoß 18 Uhr).

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Die erneut zweigeteilte Oberliga Rheinland/Pfalz Saar geht in ihren beiden Gruppen jeweils mit elf Mannschaften an den Start. Einen Spielplan hat der Fußball-Regional-Verband Südwest noch nicht veröffentlicht. Laut Rahmenterminkalender fällt der Startschuss am 30. Juli.

Mittelrheinliga

16 Teams kämpfen in der Mittelrheinliga um Auf- und Abstieg. Einen Spielplan hat der Fußball-Verband Mittelrhein noch nicht veröffentlicht. Nur soviel ist bekannt: Aufsteiger BW Königsdorf und der SpVg Frechen eröffnen am 19. August die neue Runde mit einem Derby.

Oberliga Niederrhein

21 Teams umfasst diese Saison die Oberliga Niederrhein. Macht in der Summe 42 lange Spieltage. Der Startschuss fällt am 5. August um 19:30 Uhr zwischen der SSVg Velbert und Aufsteiger MSV Düsseldorf.

Oberliga Westfalen

In der Oberliga Westfalen ist der Auftakt für die 18 Vereine am Sonntag, 14. August, geplant. Brisanz verspricht die Partie zwischen Aufsteiger TuS Bövinghausen um Ex-Profi Kevin Großkreutz und Ex-Drittligist Sportfreunde Lotte. Anstoß ist hier - wie auch aktuell bei den restlichen Partien - um 15 Uhr.

Oberliga Niedersachsen

In der Oberliga Niedersachsen wird ab dem 5. August wieder losgelegt. Zum Auftakt empfängt der SV Ramlingen/Ehlershausen Regionalliga-Absteiger Hannoverscher SC. Anstoß in der Wahrendorff-Arena ist am Freitagabend um 19 Uhr.

Bremen-Liga

Der Bremer-Fußball-Verband hat weder Einteilung noch Spielplan bisher veröffentlicht. Dem Rahmenterminkalender ist jedoch zu entnehmen, dass die Bremen-Liga am Freitagabend, 12. August, ihr Eröffnungsspiel hat.

Oberliga Hamburg

In der Oberliga Hamburg rollt der Ball für die 19 Mannschaften erstmals wieder am Freitag, den 29. Juli. Zum Auftakt stehen sich Union Tornesch und Regionalliga-Absteiger Altona 93 gegenüber. Meister TuS Dassendorf hat am 1. Spieltag noch frei.

Oberliga Schleswig-Holstein

In der Oberliga Schleswig-Holstein treten 17 Teams an. Ein Spielplan wurde noch nicht veröffentlicht. Bekannt ist bisher nur, dass das Saison-Opening am 27. Juli in Bordesholm - Gegner und Anstoßzeit sind noch unklar - stattfinden wird.

Oberligen NOFV

Jeweils 18 Mannschaften kämpfen in den beiden NOFV-Staffeln um Punkte. Beginn der Klassen ist jeweils am Sonntag, 7. August. Im Süden treffen mit dem FC Eilenburg und dem FSV Wacker 90 Nordhausen am 1. Spieltag beispielsweise zwei ehemalige Regionalligisten aufeinander.