"So spielt kein Topteam in der Bundesliga": Freiburgs Probleme mit Juves Stil

Viele Freiburger Profis erreichten in Turin nicht ihre Bestform. Nur ein SC-Spieler überzeugte trotz einer unglücklichen Aktion vollends und untermauerte damit seinen Spitzenstatus in einer Kategorie.

Mehrfach rettete Freiburgs Matthias Ginter gegen Juve in höchster Not - wie auch in der letzten Aktion des Spiels. IMAGO/Nicolo Campo

Aus Turin berichtet Carsten Schröter-Lorenz

Auch international hatte die Mannschaft von Christian Streich während ihrer aktuellen Rekordsaison beeindruckende Leistungen gezeigt, ihre Gruppe in der Europa League mit Piräus, Nantes und Qarabag dominiert. Der Gegner am Donnerstag stellte dann aber ein anderes Kaliber dar.

"Das ist mit die höchste Qualität, vergleichbar mit Bayern München", sagte Christian Günter im kicker-Interview. Im Wettstreit mit dieser Qualität kam nicht nur der Kapitän und Nationalspieler an seine Grenzen. Günter legte einen unglücklichen Auftritt hin. Der Linksverteidiger machte zwar defensiv gegen Kolumbiens Nationalspieler Juan Cuadrado weitgehend einen soliden Job, kam aber beim Gegentor im entscheidenden Moment zu spät gegen Kopfballtorschütze Angel Di Maria.

Hinzukamen ungewohnte Schwächen im Spiel nach vorne. Er und Vincenzo Grifo hatten immer wieder Räume auf der linken Bahn, wussten diese aber nicht zu nutzen. Oft blieben sie hängen, Günters Hereingaben fehlte es zu oft an Präzision, waren meist leichte Beute für die Verteidigerbeine.

Günter und Grifo stehen stellvertretend für viele Kollegen

Fairerweise sei angemerkt: Günter hatte wegen mangelhafter Strafraumbesetzung - der umtriebige Lucas Höler war allein gegen die starke Juve-Dreierkette meist verloren - nicht viele Anspielstationen. Einige Male hätte der SC dennoch gefährlich werden können, wenn denn entscheidende Pässe angekommen wären.

Hier unterliefen auch Edeltechniker Grifo zu viele "unforced errors". Der italienische Nationalspieler hatte sich seinen ersten Vereinsauftritt in der Heimat sicher anders vorgestellt. Ihm gelangen zwar auch ein paar gute Aktionen, unterm Strich zeigte aber auch er eine unterdurchschnittliche Leistung. Sinnbildlich dafür steht eine Szene in der 85. Minute, als Grifo im direkten Duell nahe der Grundlinie an Nicolo Fagioli weder vorbeikam noch eine Flanke absetzen konnte, sondern ins Toraus dribbelte.

Günter und Grifo, an guten Tagen als kongeniales Duo auf ihrer Schokoladenseite eine oft entscheidende Stütze ihres Teams und kraft ihrer Fähigkeiten besonders in der Verantwortung, stehen stellvertretend für viele Kollegen, die zwar alle leidenschaftlich kämpften und größtenteils stabil verteidigten, aber nicht ihre Bestform erreichten. Während sich auch Keeper Mark Flekken trotz einiger guter Paraden bei einer Flanke massiv verschätzte und damit beinahe einen früheren Rückstand ermöglich hätte, hakte es vor allem im Spiel nach vorne. Ein Grifo-Freistoß war letztlich die einzig nennenswerte, gültige Torchance.

Doan und Gregoritsch werden wichtige Optionen

Das hing natürlich auch an besagter Qualität des Gegners - und dessen ungewöhnlicher Spielweise. "Das kannten wir nicht, so spielt kein Topteam in der Bundesliga", sagte etwa Maximilian Eggestein über die erstaunliche Strategie von Juve, sich bei der nur knappen Führung immer wieder tief vor das eigene Tor zurückzuziehen und Freiburg öfter mal den Ball zu überlassen. Letztlich konnte Freiburg sich aber über Juves Strategie freuen, denn bei den deutschen Top-Teams München, Dortmund und Leipzig, die allesamt viel Druck auf den Gegner ausüben, fielen die Ergebnisse (0:5, 1:5, 1:3) deutlich unfreundlicher aus.

Der Turiner Plan ging auf, weil der SC mit diesem Ballbesitz selbst im letzten Drittel kaum etwas anzufangen wusste, keine Wege fand, das 5-4-1 oder 5-3-2 von Juve zu überwinden. Eggestein war kurz nach dem Spiel zunächst ratlos, die Szenen müsse man nun analysieren und sich Lösungen überlegen. Das lahmende Offensivspiel war allerdings schon gegen schwächere Gegner in den vergangenen Wochen zu beobachten und bleibt ein Hauptthema für Streich und Co.

Am Donnerstagabend fehlten unter anderem gewonnene, offensive Eins-gegen-eins-Duelle und Fernschüsse, die Grifo generell auszeichnen, aber etwa auch Ritsu Doan. Der Japaner, auf engem Raum der beste Freiburger Offensivspieler, war zuletzt angeschlagen und kam in Turin nur als Joker. Wie auch Stoßstürmer Michael Gregoritsch nach seiner Mandelentzündung. Dessen Präsenz und Lufthoheit, samt der dadurch möglichen Ablagen, wurden schmerzlich vermisst. Beide werden nächste Wochen wichtige Optionen sein, um das Angriffsspiel variabler zu machen, wenngleich das systembedingt im zu Juve passenden 3-4-3 durch die wegfallende offensive Planstelle erschwert ist.

Dennoch hätte beinahe wieder aus dem Nichts der große Freiburger Trumpf gestochen: die Standardstärke. Nach einem Halbfeld-Freistoß von Grifo kam der Ball über Matthias Ginter zu Höler, der im Strafraum beeindruckend eiskalt einnetzte. Nach VAR-Eingriff und On-Field-Review wurde der Treffer jedoch zu Recht annulliert, weil Ginter den Ball zwar augenscheinlich unabsichtlich, aber bei der aktuellen Regelauslegung dennoch als strafbar zu wertend mit beiden Händen gespielt hatte.

Es war allerdings die einzig unglückliche Aktion von Ginter, der ansonsten herausragte und seinen Spitzenstatus im Kader untermauerte. Der Innenverteidiger ist mit Abstand der international Erfahrenste, hat neben 48 A-Länderspielen und seinem Olympia-Silber-Erlebnis 2016 in Rio auch schon 21 Champions-League- sowie nun insgesamt 27 Partien im Europa-League-Wettbewerb auf der Visitenkarte stehen.

Mehrfach rettete Ginter in höchster Not, wie auch in der letzten Aktion des Spiels gegen Fagioli, strahlte Präsenz und Sicherheit aus. Streich sprach seiner Nummer 28 ein Sonderlob aus: "Er hat sehr gut gespielt, war sehr stark und konzentriert. Da sieht man seine ganze Erfahrung und seine Qualität. Deswegen habe ich mir gedacht, dass 'Gintes' eine sehr gute Leistung bringen wird. Er hat gegen viele starke Mannschaften schon gespielt, er hat so viele Länderspiele. Das hat man in diesem Spiel gesehen. Das hat uns sehr geholfen.“ Und ist ein erstrebenswerter Maßstab für die Kollegen.

Sorgen um Lienhart

Für die meisten von ihnen sei ein solch großes, auch für die gastgebende Topmannschaft wichtiges Spiel hingegen Neuland gewesen. "Das ist schon ein Unterschied, ob du in der Bundesliga 34 Spiele hast und trittst gegen Dortmund und Bayern an, oder du hast ein Achtelfinale im Europapokal bei Juventus Turin", findet Streich.

Der Trainer muss jetzt zunächst schnell die Köpfe seiner Spieler für die wichtige und komplizierte Ligaaufgabe gegen kriselnde Hoffenheimer am Sonntag freibekommen. Danach werde man "alles dafür tun, dass wir vielleicht die Sensation schaffen", meinte Streich. Ob Ginters überwiegend auch konzentriert verteidigender Partner Philipp Lienhart gegen Hoffenheim und in den Tagen danach eingesetzt kann, ist fraglich. Der österreichische Nationalspieler musste wegen einer Oberschenkelprellung ausgewechselt werden.