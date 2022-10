So spielt ihr Football Manager 2023 bereits vor Veröffentlichung

Am 8. November erscheint Football Manger 2023. Wie ihr bereits jetzt die Management-Simulation spielen könnt und an der Early-Access-Beta teilnehmt, erklären wir euch.

Der "schwierigste FM aller Zeiten" erscheint zwar erst in zweieinhalb Wochen, eine Möglichkeit die Fußball-Management-Simulation vor Veröffentlichung zu spielen, gibt es jedoch bereits seit heute.

Denn: "Die Zeit ist reif, deinen Weg zur Spitze des Fußballs zu beginnen" schreibt Sports Interactive in der Ankündigung zum Start der Early Access Beta.

Zugang zur FM-23-Beta noch immer möglich

Der Entwickler gibt Spielenden bereits jetzt die Möglichkeit, ihre eigene Laufbahn als Lenker eines Fußballklubs anzugehen. Alle, die Football Manager 2023 über einen von SEGA zugelassenen digitalen Händler vorbestellt haben, können die Vorabversion ab heute spielen.

Wer das bisher nicht getan hat, muss sich nicht vor Ärger auf die Unterlippe beißen - die Vorbestellphase läuft noch immer. Zusätzlich gibt es 20 Prozent Rabatt auf den Verkaufspreis von 60 Euro. Sowohl als Einzelspieler als auch Online kann somit früher als regulär in die neue Saison gestartet werden.

Zu beachten gilt jedoch, dass es sich, wie oben bereits erwähnt, um eine Vorabversion des Football Managers 2023 handelt. Bugs und Probleme können während dieser Zeit vorkommen. Sports Interactive führt dazu eine "Fehler-melden"-Funktion - so helft ihr dem Entwickler, Bugs zum Start der Vollversion zu beheben.

Alle Neuerungen des am 8. November 2022 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, iOS und Android erscheinenden FM 23 lest ihr hier.