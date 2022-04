So spielt auch der Bundesliga-Siebte in Europa

Wer gewinnt den DFB-Pokal 2022? Die Antwort könnte auch positive Folgen für den Tabellensiebten der Bundesliga haben.

Siebter? Auch der TSG Hoffenheim oder dem 1. FC Köln könnte der passende DFB-Pokalsieger einen Weg in den Europapokal aufzeigen. IMAGO/Jürgen Schwarz

Nicht aufsteigen und trotzdem im Europapokal spielen? Dieses Szenario könnte auf den Hamburger SV zukommen. Die einzige, aber umso schwierigere Voraussetzung: Er muss dafür den DFB-Pokal 2022 gewinnen.

Wie schon in den letzten Jahren gilt auch diesmal: Der DFB-Pokalsieger erhält in der folgenden Saison einen Platz in der Europa-League-Gruppenphase. Und wie immer eröffnet das auch eine Europapokal-Chance für den Tabellensiebten der Bundesliga.

Dieser profitiert, wenn der DFB-Pokalsieger am Saisonende schon über die Liga für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert ist, also zu den ersten sechs Mannschaften der Tabelle gehört. Die Chancen stehen dieses Jahr nicht schlecht: Mit RB Leipzig, dem SC Freiburg und Union Berlin haben drei Pokal-Halbfinalisten eine Top-Sechs-Platzierung vor Augen.

Die möglichen Szenarien im Überblick:

Landet der Pokalsieger in den Top Vier, spielen der Fünfte und der Sechste in der Europa-League-Gruppenphase, der Siebte in der Europa Conference League.

Wird der Pokalsieger Fünfter bzw. Sechster, spielen der Pokalsieger und der Sechste bzw. der Pokalsieger und der Fünfte in der Europa-League-Gruppenphase, der Siebte in der Europa Conference League.

Schneidet der Pokalsieger als Siebter oder schlechter ab, bleibt alles beim Alten: Dann spielt der Fünfte mit dem Pokalsieger in der Europa-League-Gruppenphase, der Sechste in der Europa Conference League.

RB Leipzig kann auch noch die Europa League gewinnen

Die Regel, wonach sich für den unterlegenen Pokalfinalisten eine Chance auf Europa eröffnet, wenn der Sieger schon über die Liga für Europa qualifiziert ist, wurde schon vor Jahren abgeschafft.

Und wenn RB Leipzig den DFB-Pokal und die Europa League gewinnt? Dann dürften die Sachsen als Europa-League-Sieger in der Champions-League-Gruppenphase antreten, der Europa-League-Platz für den Pokalsieg ginge an die Bundesliga - und der Tabellensiebte wäre in der Europa Conference League dabei.

Zum Bundesliga-Tabellenrechner