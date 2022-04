So sehen Sie Kiel-Magdeburg live im TV und Stream

Es ist tatsächlich das Traumfinale geworden: Am Sonntag streiten Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg und der deutsche Serienmeister THW Kiel um den DHB-Pokal. So sehen Sie das Endspiel live in TV und Stream.

Sie treffen sich im Finale wieder: Niklas Landin (li.) und Magnus Gullerud. imago images (2)