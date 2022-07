So sehen Sie die Leichtathletik-WM in TV und Stream

Die Leichtathletik WM (15. bis 24. Juli 2022) findet in Eugene (USA) statt. ARD und ZDF berichten täglich via TV und Stream.

Trotz Zeitverschiebung kommen die deutschen Leichtathletik-Fans bei dem WM in Eugene (USA) voll auf ihre Kosten. Eugene liegt neun Stunden hinter der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ).

Für die Frühaufsteher bieten ARD und ZDF vom Freitag bis zum Morgen des 25. Juli insgesamt 35 Stunden WM-Berichterstattung im Fernsehen. Im täglichen Wechsel übertragen die beiden Fernsehsender aus dem Hayward Field Stadium in Eugene live, meistens zwischen 2.00 und 5.00 Uhr deutscher Zeit. Dazu kommt das Internetangebot der beiden öffentlich-rechtlichen Sender.

An sieben von zehn Wettkampftagen wird es zwischen 15.00 und 22.30 Uhr Übertragungen als Livestream in voller Länge in den Mediatheken sowie auf "sportschau.de" und "sportstudio.de" geben.

Zu der Live-Berichterstattung kommen noch On-Demand-Angebote wie Highlights, Zusammenfassungen und Hintergründe.

Ihren ersten großen Auftritt für die ARD wird bei der WM in den USA Maral Bazargani haben. Die 32 Jahre alte TV-Journalistin ist als Moderatorin für das Erste im Einsatz. Moderator beim Zweiten ist Norbert König.