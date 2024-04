So schlecht wie 2001/02: Fünf Fakten zur Krise des 1. FC Köln

Fünf Punkte trennen den 1. FC Köln nach dem 0:2 gegen Darmstadt vom Relegationsplatz. Der sportliche Niedergang ist auch an den Fakten abzulesen.

Die Hoffnung war groß, die Enttäuschung noch größer: Nach dem desolaten 0:2 des 1. FC Köln gegen Darmstadt 98 stehen die Geißböcke mit einem Bein in der 2. Liga. Eine Krise, die viele Gründe hat. Der kicker nennt fünf Fakten, an denen die Krise der Rheinländer abzulesen sind.

Einfach zu harmlos

Köln gab gegen Darmstadt insgesamt 19 Torschüsse ab und blieb dennoch torlos. Bei mindestens so vielen Versuchen war das diese Saison nur beim 0:4 gegen Dortmund der Fall - da waren es ebenfalls 19.

Nur in der Abstiegssaison 2001/02 hatte Köln zu diesem Zeitpunkt der Saison noch weniger Tore (18) als aktuell (23). Als die Geißböcke 2017/18 das bislang letzte Mal ins Unterhaus mussten, verzeichnete das Team des damaligen Trainers Stefan Ruthenbeck immerhin 29 Treffer nach dem 30. Spieltag.

Die Darmstadt-Serie reißt

Vorbei: Köln war vor dem vergangenen Wochenende in allen neun Duellen gegen Darmstadt unbesiegt. Nur Bayern hat zwei beeindruckendere Serien: Zehnmal blieb der Rekordmeister gegen Union Berlin und die Lilien ohne Niederlage. Nach zehn Duellen ohne Niederlage (fünf Siege, fünf Remis) mit Aufsteigern ging Köln nun erstmals wieder gegen einen Liga-Neuling als Verlierer vom Platz.

Schwach vor den eigenen Leuten

Der FC kassierte in der laufenden Spielzeit schon neun Heimniederlagen und stellte damit den Vereins-Negativrekord aus den Spielzeiten 2003/04, 2017/18 sowie 2020/21 ein. Ein schlechtes Vorzeichen: 2004 und 2018 stiegen die Kölner schließlich als Liga-Schlusslicht ab, 2021 retteten sie sich immerhin in die Relegation.

Köln geriet in den vergangenen neun Partien stets in Rückstand. Der bislang letzte Kölner Coach, der so etwas erlebte, war Uwe Rapolder, der 2005 nach zwölf Spielen mit jeweils einem Rückstand entlassen wurde. Umgekehrt lag Köln lag in dieser Saison nur 259 Minuten in Führung.

Darmstadt war vor dem Spiel gegen den FC in dieser Hinsicht das Schlusslicht der Liga, übergab mit nun 264 Minuten die Rote Laterne aber an die Rheinländer.