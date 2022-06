So schlagen sich Bayerns 19 Nationalspieler auf Länderspielreise

Etliche Profis des FC Bayern befinden sich nach der Saison bei ihren jeweiligen Nationalteams. Wie es bei Robert Lewandowski und Co. derzeit aussieht - ein Überblick.

Joshua Kimmich, Thomas Müller und der deutsche Block

Aktuell stellt der FCB acht deutsche Nationalspieler, Niklas Süle wird in ziemlich genau drei Wochen nicht mehr dazu gehören und offiziell Profi von Borussia Dortmund sein. Der Innenverteidiger zählte wie Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Thomas Müller und Leroy Sané zur Bayern-Fraktion, die beim Nations-League-Auftakt in Bologna 1:1 gegen Italien spielte. Jamal Musiala, der Achte im Bunde, wurde nach rund einer Stunde für den wieder mal schwachen Sané eingewechselt, ähnlich blass blieb Gnabry (beide kicker-Note 5), einzig Joshua Kimmich wusste zu überzeugen (Note 2,5).

Beim 1:1 gegen England, ausgerechnet in München, verabschiedeten sich Süle, Goretzka, Sané und Gnabry aus der Startelf, dafür durfte Musiala wirbeln und gefiel mit Spielwitz und einer nicht mehr ungewohnten Portion Robustheit, Kimmich gab erneut den Takt vor (beide Note 2,5). Herausragend agierte Neuer im Tor, der mehrfach stark rettete (Note 1,5). Am Samstag geht es für die Deutschen in Ungarn weiter, ehe im Anschluss an das vierte Spiel gegen Italien (Dienstag) der Urlaub ansteht.

Kingsley Coman, Benjamin Pavard und Lucas Hernandez (Frankreich)

Düpiert wurde der Titelverteidiger zum Nations-League-Auftakt gegen Dänemark. Beim 1:2 gegen Dänemark reichte den Franzosen die sehenswerte 1:0-Führung von Champions-League-Sieger Karim Benzema nicht, in den Schlussminuten drehte Andreas Cornelius das Spiel für die Skandinavier. Bei Weltmeister Frankreich begann Bayern-Profi Lucas Hernandez links in der Dreier-Abwehrkette und stand beim 1:1 nicht gut, die rechte Außenbahn besetzte ein fleißiger, aber unauffälliger Kingsley Coman, Benjamin Pavard blieb ohne Einsatz.

Auch Didier Deschamps rotierte wie Hansi Flick beim zweiten Einsatz, ließ in Kroatien (1:1) neben Benzema ebenso Coman und Hernandez ganz raus, dafür durfte Pavard im 4-4-2 auf der rechten Abwehrseite starten und war einer der schwächsten Franzosen. Der 26-Jährige, der nach der Verpflichtung von Noussair Mazraoui in München verstärkt fürs Zentrum eingeplant ist, leistete sich mehrere Ballverluste und blieb offensiv ohne Akzente. Für Frankreich geht es in Österreich und anschließend erneut gegen Kroatien weiter.

Robert Lewandowski (Polen)

Beim 2:1-Sieg Wales blieb Robert Lewandowski noch ohne Tor, traf dafür am Mittwochabend zur Führung bei Favorit Belgien. Von da an ging es jedoch steil bergab für den Bundesliga-Torschützenkönig und seine Kollegen. Als Lewandowski nach 69 Minuten ausgewechselt wurde, lag Polen mit 1:2 hinten. Am Ende ging der WM-Teilnehmer sang- und klanglos mit 1:6 unter. Lewandowski, der durchaus bewusst derzeit für die meisten Schlagzeilen in München sorgt, hofft in den Niederlanden und dann gegen Belgien auf Wiedergutmachung.

Marcel Sabitzer (Österreich)

Zum geglückten Debüt von Österreichs neuem Nationaltrainer Ralf Rangnick verhalf auch Marcel Sabitzer, der beim überraschend deutlichen 3:0-Erfolg in Kroatien zum Endstand traf. Bayerns Nummer 18, deren Zukunft beim deutschen Meister noch offen ist, begann als Sechser vor einer Dreierkette und zeigte eine ansprechende Leistung (kicker-Note 2,5). Beim darauffolgenden 1:2 gegen Dänemark kam Sabitzer als Joker nach der Pause (Note 3), nun warten Frankreich und wieder Dänemark.

Alphonso Davies (Kanada)

War mit Kanada bislang noch nicht gefordert, das ändert sich in der Nacht auf Freitag (4.30 Uhr MESZ) in der CONCACAF Nations League gegen Curacao. Anschließend geht es nach Honduras.

Malik Tillman (USA)

Erst kürzlich wechselte der Youngster vom deutschen zum US-amerikanischen Verband und durfte sich prompt über sein Länderspiel-Debüt freuen. Trainer Gregg Berhalter wechselte Tillman beim 3:0-Testspielsieg gegen Marokko in der 65. Minute für den Ex-Dortmunder Christian Pulisic ein, beim anschließenden 0:0 gegen Uruguay blieb er ohne Einsatz. Die USA, wie Kanada bei der WM in Katar dabei, erwarten nun in der Nations League Grenada und El Salvador.

Eric Maxim Choupo-Moting (Kamerun)

Für Bayerns Backup-Stürmer wird es heute Nachmitttag (15 Uhr MESZ) ernst, dann beginnt Kamerun die WM-Qualifikation in Burundi.

Gabriel Vidovic und Josip Stanisic (U 21 Kroatien)

Mit Kroatiens U 21 befinden sich Gabriel Vidovic und Josip Stanisic auf EM-Kurs. In der Qualifikation verloren die Bayern-Youngster zwar zuletzt mit 2:3 bei Verfolger Norwegen, führen die Gruppe A nach dem folgenden 4:0 gegen Estland aber weiterhin an. Bei jenem Erfolg sorgte Vidovic als Zehner für die frühe Führung, Stanisic begann in Norwegen auf der rechten Abwehrseite.

Tanguy Nianzou (U 20 Frankreich)

Bayerns schwankendes Abwehrtalent führte Frankreichs U 20 zuletzt beim fulminanten 6:2 im Freundschaftsspiel gegen Argentiniens Nachwuchs als Kapitän aufs Feld. Weiter geht es für Nianzou und Co. heute um 18 Uhr gegen Mexiko.