So reagiert die Bundesliga: Darum wäre ein Abschied von Juri Knorr bitter

Juri Knorr wird die Rhein-Neckar Löwen spätestens 2025 verlassen. Vermutlich geht es ins Ausland. Nun reagiert die Handball-Bundesliga auf den wahrscheinlichen Abschied von einem ihrer bekanntesten Spieler.

Die Handball-Bundesliga (HBL) würde einen Abschied von Juri Knorr ins Ausland bedauern. "Juri Knorr ist vielleicht der bekannteste und beliebteste Spieler insbesondere bei den jüngeren Generationen. Natürlich hätten wir den gerne in der Handball-Bundesliga", sagte HBL-Chef Frank Bohmann gegenüber handball-world.

Kurz zuvor hatten die Rhein-Neckar Löwen am Dienstagmorgen bekanntgegeben, dass Knorr den Club im Sommer 2025 verlassen möchte. Der 23-Jährige will von einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2026 datierten Vertrag Gebrauch machen. Wie die Bild berichtet hatte, steht der Spielmacher vor einem Wechsel zum dänischen Topclub Aalborg Handbold.

Wechsel gut für Nationalmannschaft?

"Es täte vielleicht der Nationalmannschaft gut, wenn er bei einem Spitzenclub in der Champions League mitspielt", gibt Bohmann zu. "Für die HBL müssten wir dann andere Hochkaräter bekommen, die vielleicht noch nicht seine Bekanntheit haben. Und wir müssen in Zukunft dann auch für Juri noch attraktiver werden, sodass er bald zurückkommt."

Aalborg hält Bohmann für einen wirtschaftlich "sehr gut" aufgestellten Club. Der dänische Champions-League-Viertelfinalist sei damit eine "sehr löbliche" Ausnahme. Bei anderen europäischen Spitzenclubs hänge dagegen ein wenig der Haussegen schief, sagte Bohmann mit Blick auf die finanziellen Probleme einiger Vereine wie etwa Kolstad Handball aus Norwegen.