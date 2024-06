So reagiert der SC Magdeburg auf die Portner-Entscheidung

Aufatmen bei Nikola Portner und dem SC Magdeburg: Der Torhüter des SCM, der seit Mitte April wegen einer positiven Doping-Probe suspendiert war, kann nun wieder auf das Handball-Parkett zurückkehren.

Nachdem Nikola Portner positiv auf die verbotene Substanz Methamphetamin getestet wurde, stand er unter Doping-Verdacht. Der 30-Jährige wurde in der Folge am 11. April von der Handball-Bundesliga suspendiert.

Die Nachricht des positiven Doping-Befunds erreichte die Öffentlichkeit in der Woche des Pokal-Final4. Es war ein Beben in der Handball-Welt. Portner musste also schon beim Endturnier um den DHB-Pokal zuschauen. Der SCM gewann schließlich den Titel - vor allem aufgrund eines überragenden Sergey Hernandez, der plötzlich die klare Nummer Eins im Magdeburger Tor war. Das Team um Bennet Wiegert widmete den Pokalerfolg Nikola Portner.

Große Unsicherheit, Wolff-Gerücht

Der Schweizer Nationaltorhüter war auch im Finale des Bundesliga-Titelrennens und beim Champions-League-Final4 zum Zuschauen verdammt. Es waren lange Wochen der Unsicherheit für den Torhüter, seinen Verein - und auch für das Nationalteam von Trainer Andy Schmid. Der SC Magdeburg hätte bei einer Sperre für Portner nachlegen müssen auf dem Transfermarkt, wurde vor allem deshalb einige Zeit mit Andreas Wolff in Verbindung gebracht.

Nun sieht das für das Ergebnismanagementverfahren zuständige Präsidium der Handball-Bundesliga von einer Sperre für Portner ab und hebt zudem die Suspendierung des Torhüters auf. Aufatmen also bei Spieler und Verein.

Schmedt: "Sehen uns bestätigt und freuen uns"

"Mit der Entscheidung der HBL sehen wir unsere Einschätzung zum Sachverhalt Nikola Portner bestätigt und freuen uns, dass wir nach Aufhebung der Suspendierung mit unserem Torhüterduo Hernandez und Portner nach der Sommerpause wieder in die neue Spielzeit starten können", wird SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt auf der Vereinshomepage zitiert. Damit ist nun also auch das einzige, aber dennoch bis dahin riesige, Fragezeichen in der Magdeburger Kaderplanung für die neue Saison geklärt.