So qualifiziert sich Deutschland fürs Handball-Turnier bei Olympia

Deutschland musste sich nach dem klaren Auftakterfolg über Algerien am zweiten Tag der Quali für das Handball-Turnier bei Olympia gegen Kroatien geschlagen geben. Am Sonntag wartet nun das Duell mit Österreich (14.10 Uhr, ARD, ORF1 und Dyn) - es wird ein richtiges Endspiel. Kroatien hat sein Ticket mit österreichischer Schützenhilfe bereits seit heute Abend sicher.

Die genaue Ausgangslage stand erst mit Österreichs 41:26-Sieg über Algerien sicher. Der finale Treffer der Algerier kurz vor dem Ende der Partie drehte damit die Situation. Beide Teams haben 2:2 Zähler, beide haben eine Tordifferenz von +9 und beide erzielten gegen die Nordafrikaner 41 Tore. Da Deutschland aber nun gegen Kroatien einen Treffer mehr setzte, reicht dem DHB-Team ein Remis für das Olympiaticket - so wie beim letzten Duell bei der Handball-EM, als man sich 22:22 trennte.

Jannik Kohlbachers Tor zum 30:33-Endstand könnte also ebenso entscheidende Bedeutung zukommen, wie das 26:41 von Rabah Racim Meddahi. Hätte Algeriens Spielmacher nicht getroffen, dann hätte Österreich eine bessere Tordifferenz gehabt und wäre bei einer Punkteteilung weiter gewesen. So aber ist die Situation für das Pajovic-Team klar. Nur ein Sieg bringt das Team Austria zum zweiten Mal zu Olympia, nach 1936 auf dem Feld dann auch zum ersten Mal in der Halle.

Algerien ist schon sicher ausgeschieden, da man beide möglichen Direktvergleiche verloren hat. Kroatien ist sicher qualifiziert und Gruppensieger, da man gegen beide Verfolger schon gewonnen hat.

Wie werden die Platzierungen ermittelt?

Für einen Sieg gibt es 2 Punkte, für ein Unentschieden 1 Punkt für jede Mannschaft und für eine Niederlage 0 Punkte. Die Platzierungen ergeben sich aus der Gesamtzahl der gewonnenen Punkte.

Haben nach Abschluss der Gruppenspiele zwei oder mehr Mannschaften die gleiche Anzahl an Punkten erreicht, wird die Platzierung nach folgenden Kriterien vorgenommen:

1) Ergebnisse der direkt beteiligten Mannschaften untereinander nach Punkten

2) Tordifferenz der direkt beteiligten Mannschaften untereinander

3) Höhere Zahl der erzielten Tore der direkt beteiligten Mannschaften untereinander.

Liegt auch dann noch Gleichheit vor, dann wird wie folgt entschieden:

1) Tordifferenz von sämtlichen Spielen

2) Höhere Zahl der erzielten Tore von sämtlichen Spielen

Liegt auch dann noch Gleichheit vor, dann entscheidet das Los.