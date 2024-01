So qualifiziert sich Deutschland bei der EM noch direkt für Olympia

Rund um das Finalwochenende der Handball-EM in Köln rückt auch das Thema Olympia erneut in den Fokus. Die deutsche Nationalmannschaft strebt ein Direktticket an - und muss dafür lediglich einen der drei Konkurrenten in der Endabrechnung noch hinter sich lassen.

Diebische Freude: Das DHB-Team holte 2016 in Rio Olympia-Bronze. imago images