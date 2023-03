So qualifiziert sich der Bundesliga-Siebte für Europa

Auch in dieser Saison könnte sich der Tabellensiebte der Bundesliga für den Europapokal qualifizieren. Die Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinals sorgt für zusätzliche Spannung.

Vom Europapokal träumt man weder bei Werder Bremen noch bei Borussia Mönchengladbach öffentlich, und doch stehen die Chancen rein tabellarisch für das Duo nicht allzu ungünstig: Als Zehnter bzw. Elfter beträgt der Rückstand auf den Siebten 1. FSV Mainz 05 für Gladbach und Werder nach 23 Spieltagen nur fünf Punkte - und jener siebte Platz könnte 2023/24 für eine Teilnahme im Europacup genügen.

Das hat mit dem möglichen DFB-Pokalsieger zu tun. Dieser erhält wie in den letzten Jahren in der folgenden Saison einen Platz in der Europa-League-Gruppenphase. Ist der DFB-Pokalsieger am Saisonende jedoch schon über die Liga für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert, gehört also zu den ersten sechs Mannschaften der Tabelle, profitiert der Tabellensiebte.

Vieles hängt an VfB und FCN

Im Vorjahr profitierte der 1. FC Köln vom DFB-Pokal-Triumph der Leipziger und durfte 2022/23 als Siebter in der Europa Conference League mitmischen. Diesmal dürften Mainz, Wolfsburg, Leverkusen & Co. hoffen, dass sich einer der vielen Topklubs, die es bis ins DFB-Pokal-Viertelfinale geschafft haben, den Titel holt. Mit Liga-Spitzenreiter FC Bayern, Borussia Dortmund (2.), Union Berlin (3.), RB Leipzig (4.), dem SC Freiburg (5.) und Eintracht Frankfurt (6.) hat es die derzeitige Top Sechs geschlossen ins Viertelfinale geschafft.

Lediglich Bundesliga-Abstiegskandidat VfB Stuttgart und der 1. FC Nürnberg als einziger verbliebene Zweitligist könnten dem Liga-Siebten nach jetzigem Stand mit einem Pokal-Triumph in Berlin einen Strich durch die Rechnung machen. Einer von beiden wird das Halbfinale definitiv erreichen und eine Entscheidung über das Schicksal des Siebten damit noch ein wenig hinauszögern: Die Auslosung bescherte dem FCN am 5. April ein Heimspiel gegen den VfB.

Die möglichen Szenarien im Überblick:

Landet der DFB-Pokalsieger in den Top Vier, spielen der Fünfte und der Sechste in der Europa-League-Gruppenphase, der Siebte in der Europa Conference League. Der Pokalsieger ist dann über die Liga für die Champions League qualifiziert.

Wird der Pokalsieger Fünfter bzw. Sechster, spielen der Pokalsieger und der Sechste bzw. der Pokalsieger und der Fünfte in der Europa-League-Gruppenphase, der Siebte in der Europa Conference League.

Schneidet der Pokalsieger als Siebter oder schlechter ab, bleibt alles beim Alten: Dann spielt der Fünfte mit dem Pokalsieger in der Europa-League-Gruppenphase, der Sechste in der Europa Conference League.

Die Regel, wonach sich für den unterlegenen Pokalfinalisten eine Chance auf Europa eröffnet, wenn der Sieger schon über die Liga für Europa qualifiziert ist, wurde schon vor Jahren abgeschafft.

Sonderfall: Was passiert, wenn ein Bundesligist Champions oder Europa League gewinnt

Und was passiert, wenn ein deutsches Team Champions- oder Europa-League-Sieger wird? Dann erhält dieses zunächst sicher einen Platz in der kommenden Champions-League-Saison. Hätte es dieses bereits über die Liga eingeheimst, ändert sich für die restlichen Klubs nichts. Wird das Team jedoch Fünfter oder Sechster, geht das damit verbundene Europa-League- oder Europa-Conference-League-Ticket gewissermaßen verloren. Es bliebe bei insgesamt sieben deutschen Europapokalstartern 2023/24, davon aber fünf in der Champions League.

Gewinnt ein Europapokalsieger gleichzeitig den DFB-Pokal, geht der Europa-League-Platz, der dem DFB-Pokal-Sieger zusteht, an die Bundesliga und der Tabellensiebte würde profitieren: Er bekäme den Europa-Conference-League-Platz, der Fünfte und der Sechste dürften in der Europa-League-Gruppenphase starten.