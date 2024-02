So qualifizieren sich die DFB-Frauen für Olympia 2024

Ein Sieg in den Finals der Nations League reicht der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, um sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren.

Zwei Spiele, zwei Chancen: Nach dem Sieg in der Gruppe C über Dänemark, Island und Wales kämpfen die DFB-Frauen ab Freitag im Rahmen der Nations League um die Qualifikation für die Teilnahme am Olympischen Fußball-Turnier für Frauen 2024 in Paris.

Die Endrunde wird hierbei in einem Final-Four-Turnier bestehend aus den vier Siegerinnen der jeweiligen Nations-League-Gruppen ausgespielt. In zwei Halbfinals (jeweils Freitag, 23. Februar) zwischen Frankreich und Deutschland (21 Uhr, LIVE! bei kicker) sowie Spanien und den Niederlanden werden die Teilnehmer des Endspiels und des Spiels um Platz 3 ermittelt.

Eine besondere Konstellation

Obwohl normalerweise sich nur die beiden Finalistinnen für Olympia qualifizieren würden, könnte sich der deutschen Auswahl eine ungewöhnliche zweite Chance eröffnen: Nachdem Frankreich, der kommende Gegner im Halbfinale, als Gastgeberland bereits neben den USA, Kanada, Brasilien und Kolumbien als Teilnehmer für das größte Sportevent der Welt feststeht, übernimmt bei einem Finaleinzug der Französinnen die drittplatzierte Nation einen Startplatz für das Turnier in Paris.

So reicht den DFB-Frauen entweder am Freitag gegen Frankreich oder in einem Spiel um Platz 3 - im Falle einer Niederlage im Halbfinale - (Mittwoch, 28. Februar) ein Sieg, um im Sommer - nach der verpassten Qualifikation der Herren - als einziges DFB-Team bei den Olympischen Spielen die Fahne des deutschen Fußballs hochzuhalten.