So plant Matarazzo seinen ersten Sieg mit Hoffenheim

Nicht nur für die TSG, auch Pellegrino Matarazzo trifft zum zweiten Mal in dieser Saison auf den SC Freiburg. Beim ersten Mal hatte der 45-Jährige den SC allerdings noch als Trainer des VfB Stuttgart empfangen, am 3. Spieltag verloren die Schwaben zu Hause mit 0:1 gegen die Breisgauer. Für Matarazzo bereits die fünfte Niederlage in der Bundesliga gegen Freiburg, der SC ist der einzige Klub, gegen den der 45-Jährige als Cheftrainer sämtliche Spiele verlor.

Die TSG hatte Freiburg im Heimspiel der Hinrunde ein 0:0 und einen Punkt abgerungen, das war am siebten Spieltag und - unglaublich, aber wahr - der vorletzte Punktgewinn zu Hause (!) für die Kraichgauer.

Der letzte Auswärtspunkt ist auch schon eine Weile her, den holte die TSG am 12. Spieltag beim 1:1 in Köln. Die jüngsten fünf Auswärtsspiele verlor die TSG allesamt, damit droht Hoffenheim am Sonntag ein weiterer Negativrekord, die dann siebte Niederlage in Folge wäre zugleich der nächste Tiefstwert. Und schießt die TSG auch zum vierten Mal nacheinander kein Tor, wäre die bisher längste Torflaute (vier Partien im Oktober/November 2015) egalisiert.

Keine verheißungsvollen Vorzeichen vor dem 500. Bundesligaspiel der Hoffenheimer (175 Siege, 184 Niederlagen, 140 Remis). Und dennoch hat Matarazzo einen genauen Plan, wie die Überraschung bei dem noch am Donnerstag im Europapokal bei Juventus Turin (0:1) geforderten Gegner gelingen soll. "Indem wir öfter Abschlüsse suchen, wenn wir in guter Position sind, indem wir Überzahlsituationen besser, präziser ausspielen und die Torschüsse, die wir haben, besser platzieren", hofft Matarazzo, "es ist nicht so, dass wir nicht zum Torschuss kommen, mir fehlen aber die hochwertigen Großchancen, die hätten wir haben können, wenn wir anders die Situationen ausgespielt hätten."

"Wir brauchen nicht so viel Aufwand im eigenen Sechzehner zu betreiben"

Um solche Situationen vermehrt zu erzwingen und nicht anderswo auf dem Spielfeld Kräfte zu vergeuden, will der US-Amerikaner den Spielvortrag seiner Mannschaft verändern und vereinfachen. "Wir brauchen nicht so viel Aufwand im eigenen Sechzehner zu betreiben und Personal und Energie aufzuopfern, nur um die erste Stürmerreihe auszuspielen", erläutert Matarazzo, "wir müssen das Spiel schneller verlagern in die gegnerische Hälfte, da ein gutes Gegenpressing betreiben, uns festsetzen, um unsere Ballbesitzphasen besser, effektiver und zielstrebiger zu nutzen und mehr Torgefahr zu entwickeln."

Eine Abkehr von der zwar gepflegten, aber auch aufwendigen und riskanten Spieleröffnung, die Hoffenheim lange auszeichnete. Mit der in guten Zeiten und in Phasen voller Selbstvertrauen die Gegner gelockt und Räume freigezogen wurden. Zuletzt aber gerieten Kombinationen im und um den eigenen Strafraum herum regelmäßig zu einem enormen Sicherheitsrisiko.

Zusätzlich erhöht hat sich auch der Druck auf die Kraichgauer im Abstiegskampf durch den überraschenden Auftakt des Spieltages am Freitagabend, weil der direkte Konkurrent Bochum einen 2:0-Auswärtssieg in Köln feierte und vorerst bis auf Rang 14 kletterte. Sollten am Samstag auch noch die mit Hoffenheim punktgleichen Teams aus Stuttgart (in Frankfurt) und Schalke (zu Hause gegen Dortmund) Zählbares holen, wäre die TSG beim Anstoß am Sonntagnachmittag in Freiburg Tabellenletzter.