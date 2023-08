So plant Baumgart mit Kölns Zugang Alidou

Seit Montag ist Faride Alidou ein Spieler des 1. FC Köln. Am Dienstag absolvierte die Leihgabe von Eintracht Frankfurt ihre erste Einheit am Geißbockheim. Doch welche Rolle spielt der Flügelstürmer am Samstag in der Partie gegen Wolfsburg?

Startet er schon am Samstag für den FC durch? Faride Alidou. IMAGO/Herbert Bucco