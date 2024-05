So österreichisch könnte die Bekanntgabe des rot-weiß-roten EM-Kaders sein

Wir sind Kaiser, Maschek oder doch eine Parodie von Alex Kristan? Der ÖFB hätte bei der Bekanntgabe des EM-Kaders einige Möglichkeiten, wenn er vom Nachbarn "abschreibt". Der DFB hat mit etwas Kreativem vorgelegt und könnte dadurch zusätzlich für Euphorie im Land sorgen. Auch dem ÖFB könnte das guttun, der Enthusiasmus für die Endrunde hält sich noch in Grenzen. Ein Kommentar von kicker-Österreich-Redakteur Michael Chudik.

Der DFB hat mit seiner stückerlweisen Art der EM-Kaderbekanntgabe nicht nur für ein Novum, sondern auch für Aufsehen gesorgt. So etwas hat es in der Vergangenheit noch nicht gegeben. Bleibt abzuwarten, ob andere Nationen nachziehen und das deutsche Modell kopieren. Während die einen diese Art der Kaderbekanntgabe begrüßen, gibt es auch einen Teil der Bevölkerung, der sich genervt zeigt. Fakt ist, es ist eine enorme Wertschätzung gegenüber der 23 deutschen EM-Starter. Statt nur bloß auf einer Liste zu stehen, werden sie ins Scheinwerferlicht gerückt.

Niclas Füllkrug findet das DFB-Vorgehen jedenfalls "überragend". Warum? Weil man dadurch "die ganze Gesellschaft mit ins Boot" holt und man mal die Medien "auf die Schippe genommen" hat.

Denn die Medien dürfte diese Form der Bekanntgabe mit Sicherheit überrumpelt haben. Groß' Nominierung beispielsweise hat Kult-Moderator Günther Jauch in ein Rätsel verpackt. In einem Video, das via Soziale Medien verbreitet wurde, stellte der "Wer wird Millionär"-Moderator die "500-Euro-Frage": "Wer steht im aktuellen Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft: A) Klein B) Groß C) Dick oder D) Dünn?". Füllkrug hingegen durfte seine Nominierung im Radio bei 1Live gleich selbst bekanntgegeben. Die Nominierung von Maximilian Mittelstädt übernahm Sänger Peter Schilling via Videobotschaft.

Von Parodie bis "Kaiser"-Audienz

In Österreich ist diese Art der Bekanntgabe wohl eher unwahrscheinlich, auch angesichts der zahlreichen Variablen durch die vielen verletzten Akteure. Doch wie könnte die rot-weiß-rote Kaderbekanntgabe aussehen, wenn Österreich wie auf der Schulbank vom "Nachbarn" abschreibt? Eine Nominierung könnte doch glatt Kabarettist Alex Kristan übernehmen. Österreichs "Stimmengott" ist für seine treffenden Parodien bekannt. Alabas Wiener Schmäh würde für Kristan wohl kaum eine Hürde darstellen. Es wäre eine Art der Nominierung, die nicht nur für Schmunzeln sorgen, sondern auch das ganze Land jubeln lassen würde. Zumal noch niemand die Hoffnung aufgegeben hat, dass der Kapitän doch noch rechtzeitig fit wird.

Wen könnte Teamchef Ralf Rangnick noch mit einer Nominierung beauftragen? Ein Klassiker wäre selbstverständlich eine Audienz bei "Kaiser" Robert Palfrader. Der ÖFB könnte den "ORF" mit einer Sonderaudienz von "Wir sind Kaiser" beauftragen und dort einen Spieler in den EM-Kader berufen. Genauso treffend wäre eine Nominierung durch die österreichische Kabarett-Gruppe "Maschek". Doch wen sollen Peter Hörmanseder und Robert Stachel ins Team wählen? Sie entscheiden.

Euphorie entfachen

Was der DFB mit seiner neuartigen und durchaus unterhaltsamen Kaderbekanntgabe bezwecken will, bleibt offen. Abgesehen davon, dass marketingtechnische Motive zugrundeliegen könnten, bewirkt diese Idee vor allem eines: Es sorgt dafür, dass das ganze Land (noch) mehr in EM-Stimmung kommt und entfacht eine Euphorie für das Team. Eine Tatsache, die dem ÖFB keinesfalls schaden würde. Gut einen Monat vor dem ersten Gruppenspiel gegen Frankreich am 17. Juni (21 Uhr, LIVE! bei kicker) hat man noch nicht das Gefühl, dass die Fans des Nationalteams der EURO entgegenfiebern.

Blickt man acht Jahre zurück und denkt an den Enthusiasmus vor der EURO 2016, gibt es noch großen Aufholbedarf. Und auch wenn es die erste EM-Endrunde war, für die sich Österreich auf sportlichem Wege qualifizieren konnte, eine ähnliche Euphorie hätte sich das Nationalteam angesichts der höchst souveränen Qualifikation und dem Testspielsieg gegen Deutschland (2:0) allemal verdient.