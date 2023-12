So nutzt ihr den Inversen Außenverteidiger im Football Manager

Mit dem Inversen Außenverteidiger führt Sports Interactive eine neue Spielerrolle im Football Manager 2024 ein. Doch was zeichnet sie aus? Und wie könnt ihr sie zu eurem Vorteil nutzen?

Der Fußball von Pep Guardiola hat nicht nur viele Trainerkollegen inspiriert - sondern auch die Spieldarstellung im Football Manager 2024. Positionsspiel lautet das Stichwort. Konkret: Die Spieler schaffen aktiv Raum für ihre Mitspieler, die aus anderen Bereichen des Spielfelds nachrücken.

Infobox Tery Whenett - Über den Autor © privat Tery Whenett ist Gründer von FM Zweierkette. Seine Mission: Anfängern den Einstieg in den Football Manager zu erleichtern. Zusätzlich zelebriert er seinen Spielstand montags und donnerstags ab 20 Uhr auf Twitch.tv/FMZweierkette – und beantwortet auch dort gerne Fragen zum Spiel. Die FM.Zweierkette findet ihr hier.

So bewegt sich zum Beispiel ein Zehner etwas zur Seite, damit der aus der Tiefe kommende Segundo Volante die Bahn frei hat. Das ermöglicht euch eher als in den bisherigen Teilen der FM-Serie, eure Formation je nach Spielphase zu beeinflussen. Was in der Defensive ein 4-2-3-1 ist, kann in der Offensive ein 3-2-4-1 oder ein 3-1-4-2 sein.

Während ihr mithilfe der Spielerrollen im Angriff und Mittelfeld in den Vorjahren schon unterschiedliche Variationen kreieren konntet, bekommt im FM24 die Abwehrkette neue Möglichkeiten spendiert. Zum einen könnt ihr den Libero nun auf allen Innenverteidigerpositionen einsetzen - also auch in einer Viererkette oder auf den Außenpositionen in einer Dreierkette. Zum anderen wurde die neue Rolle des Inversen Außenverteidigers eingeführt.

Rückt Stones als Libero ins Mittelfeld auf, sollen die Inversen Außenverteidiger mit Ruben Dias eine Dreierkette formen. kicker eSport/Sports Interactive

Der Inverse Außenverteidiger agiert in der Defensive wie ein normaler Außenverteidiger und macht seine Seite dicht - vornehmlich gegen den Außenstürmer des Gegners. In Ballbesitz geht er aber nicht mit nach vorne, sondern rückt nach innen, um temporär eine Dreierkette zu bilden. In dieser Phase agiert er wie ein Halbraumverteidiger. Das heißt: Er beteiligt sich am Spielaufbau und schlägt bei Gelegenheit Flanken aus dem Halbfeld, verlässt seine Position aber nicht weiträumig.

Wie setzt ihr den Inversen Außenverteidiger ein?

Vorbild für die Rolle ist Kyle Walker von Manchester City, der als Teil einer Viererkette startet. Sobald John Stones aus der Innenverteidigung ins Mittelfeld vorrückt - im Football Manager passiert das mit der Rolle Libero -, schließt Walker die Lücke in der Abwehrreihe.

Kyle Walker von Manchester City im Football Manager 2024. kicker eSport/Sports Interactive

Der Inverse Außenverteidiger kann aber auch an der Seite von zwei klassischen Innenverteidigern eingesetzt werden. Etwa wenn sich der gegenüberliegende Außenverteidiger als Inverser Flügelverteidiger in die Zentrale begibt. In beiden Fällen wird so aus einer Viererkette mit Sechser eine 3-2-Staffelung, die euch im Aufbauspiel eine Überzahl gegen die vorderste Pressinglinie des Gegners beschert.

Ihr solltet die Rolle also in Betracht ziehen, wenn ihr ein gepflegtes Aufbauspiel umsetzen wollt. Auch zur Absicherung eines offensiveren Kollegen ist der Inverse Außenverteidiger gut geeignet. Da er im Angriffsspiel keine Anspielstation auf außen anbietet, solltet ihr vor ihm auf der Außenbahn einen Flügelspieler oder Inversen Flügelspieler einsetzen, der diesen Part übernimmt.

So sieht das im Spiel aus: Die beiden Inversen Außenverteidiger sichern hinten ab. kicker eSport/Sports Interactive

Inverser Außenverteidiger vs. Inverser Flügelverteidiger

Um einem Missverständnis vorzubeugen: Auch in den Vorversionen gab es einen "Inversen Außenverteidiger" - allerdings verbarg sich dahinter der "Inverted Wingback" und nicht die neue Rolle, die im englischen Original "Inverted Fullback" heißt. Damit die Übersetzung stimmig ist, wurde das angeglichen.

Was macht den Inversen Flügelverteidiger aus? Er bewegt sich im eigenen Ballbesitz ins Zentrum des Spielfelds. Abhängig von seiner Aufgabe - Verteidigen, Unterstützen oder Angreifen - sichert er dort gegen Konter ab, beteiligt sich am Spielaufbau oder marschiert durchs Zentrum mit nach vorne. In der Defensivphase mutiert er aber wieder zum braven Außenverteidiger, der seine Seite abdeckt.

Mit den beiden inversen Rollen könnt ihr im Football Manager 2024 euer Aufbauspiel also deutlich variabler gestalten als bislang möglich.