"So nicht zu kompensieren": Cottbus-Kapitän Borgmann erleidet Kreuzbandriss

Der FC Energie Cottbus muss nach dem 3:1 beim FC Eilenburg einen schweren personellen Schlag verkraften: Kapitän Axel Borgmann fällt mit einem Kreuzbandriss mehrere Monate aus.

Knie verdreht, liegen geblieben und mit Schmerzen ausgewechselt: Was Abwehrspieler Axel Borgmann am Freitag in der Schlussphase des Regionalliga-Spiels beim FC Eilenburg (Endstand 3:1) widerfuhr, weckte schlimmste Befürchtungen. Und tatsächlich, beim Kapitän von Energie Cottbus wurde am Samstag ein Kreuzbandriss im linken Knie diagnostiziert.

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz zeigte sich auf der vereinseigenen Internetseite dementsprechend betrübt: "Das ist ein verdammt harter Schlag für Axel und für uns. Das war ein immens teuer erkaufter Sieg. Nicht nur, dass es sportlich sehr schwer wird ihn zu ersetzen, als Mensch und Kapitän in der Kabine ist das so nicht zu kompensieren."

Klar ist, dass der 29-Jährige mehrere Monate ausfallen wird. Aktuell ist noch offen, ob Borgmann operiert werden muss oder ob eine konservative Behandlung gewählt wird. Bis zur Rückkehr auf den Platz wird es in beiden Fällen lange dauern.