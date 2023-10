So nah dran wie in Bremen war Vogt ewig nicht

Seit neun Jahren wartet Kevin Vogt (32) auf sein viertes Tor in der Bundesliga. In Bremen wäre es fast soweit gewesen.

Es wäre nicht nur das Sahnehäubchen für eine überragende Hoffenheimer Kombination gewesen, sondern hätte auch eine der längsten Durststrecken der Liga beenden können. Denn in der Bundesliga wartet aktuell kein Spieler länger auf sein nächstes Tor als Kevin Vogt. Neun Jahre ist es mittlerweile her, als der Defensivspezialist letztmalig als Torschütze auftrat. Damals, im Oktober 2014, hatte Vogt noch in Diensten des 1. FC Köln seine Mannschaft beim 2:1-Sieg gegen Dortmund mit 1:0 in Führung geschossen. Seither herrscht Funkstille im gegnerischen Strafraum.

Top-Kombination, Flop-Abschluss

Am Samstagabend schien der Bann gebrochen. Energisch hatte sich der Innenverteidiger nach vorne gedribbelt, im rechten Moment abgespielt auf Maximilian Beier, der den Ball zu Wout Weghorst weiterleitete, welcher wiederum auf den vom lange verschütteten Torinstinkt geleiteten und durchgestarteten Vogt durchsteckte. Die gesamte Bremer Abwehr war ausgespielt, als Vogt unbedrängt vor Jiri Pavlenka auftauchte und das wohl entscheidende 3:1 für die TSG auf dem Fuß hatte - doch nicht erzielte.

Urplötzlich war Vogts bis dahin so cooler Vorstoß von unnötiger Hektik abgelöst worden. Viel zu schnell, zu unplatziert und zu wenig überzeugt schloss Vogt ab und schob dem das Ganze ahnenden Ex-Kollegen die Kugel in die Arme.

Prömel flachst wegen Vogts Bremen-Vergangenheit

"Kevin Vogt taucht nicht allzu oft da vorne in der Box auf, ihm sei es verziehen", versicherte hinterher Grischa Prömel, "wobei er im Training normalerweise kaltschnäuzig ist vor der Bude." Womöglich unangebrachte Bremer Verbundenheit? Schließlich spielte Vogt schon auf Leihbasis mal ein halbes Jahr für Werder. "Vielleicht, da muss ich noch mal mit ihm reden", flachste 2:1-Torschütze Prömel.

Auch Trainer Pellegrino Matarazzo litt unter dem Stress der ausgelassenen Möglichkeiten, um das Spiel früher zu entscheiden. "Wenn wir nur eine der drei Chancen genutzt hätten, um das Spiel zu beruhigen", haderte Matarazzo. "Die größte Chance war die von Kevin Vogt, sicherlich eine hundertprozentige, die auch reingehen kann." Eher muss.

Aber es ist nun mal nicht die Kernkompetenz des schnellen und passsicheren Abwehrspielers. Obwohl er sich zuletzt in Testspielen immer mehr auch als Torschütze etablierte, zum Elfmeter antrat und regelmäßig sicher verwandelte. Womöglich hätte sich auch vom Punkt eine Gelegenheit ergeben können, weil in Bremen der etatmäßige Schütze Andrej Kramaric wegen eines schmerhaften Blutergusses hatte passen müssen. Aber aus dem Spiel heraus scheiterte Vogt aus noch kürzerer Distanz - so nah war er ewig nicht mehr dran an einem Bundesligator.

Bundesliga-Negativwert: Seit 245 Spielen wartet Vogt bereits

Mittlerweile wartet Vogt seit 245 Spielen auf seinen nächsten Treffer. So lange wie kein anderer Feldspieler im Oberhaus. Der einzige Spieler, der in der Bundesligageschichte einen Treffer erzielt hatte und danach mindestens so viele Partien in Folge torlos absolvierte, war ein Torhüter: Frank Rost. Er traf in seiner 142. Bundesliga-Partie und wartete danach 284 weitere Spiele auf ein weiteres Tor; traf aber nie wieder.