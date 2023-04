"So muss man im Abstiegskampf auftreten": Berliner Hoffnung trotz desolater Zahlen

Sechs Punkte beträgt Herthas Rückstand auf das rettende Ufer, die Aufgabe Ligaverbleib wird immer schwerer - und dennoch schenkte die Niederlage in München den Berlinern neue Hoffnung.

Mit 0:2 verlor Hertha BSC in München und war klar unterlegen, wenn man die Statistiken betrachtet. 2:26 Torschüsse, 1:18 Ecken, 58 Prozent Passquote, 19 Prozent Ballbesitz und 43 Prozent Zweikampfquote sind eigentlich vernichtende Zahlen - und dennoch herrschte im Berliner Lager ein Hauch von Zufriedenheit nach dem achten sieglosen Spiel nacheinander und der vierten Niederlage in Serie.

Der Grund für den Optimismus war die ordentliche Defensivleistung. "Gegen den Ball haben wir es sehr gut gemacht", stellte Florian Niederlechner fest und meinte: "So muss man im Abstiegskampf auftreten. Wenn wir so in den letzten Spielen gegen Schalke und Bremen aufgetreten wären, dann hätten wir mehr Punkte auf dem Konto." Der Stürmer zeigte sich auch "zuversichtlich, dass wir nächste Woche gegen Stuttgart den Dreier holen, wenn wir so auftreten."

Ähnlich hatte auch Maximilian Mittelstädt das Spiel gesehen, der feststellte, dass Hertha "70 Minuten sehr gut verteidigt" habe, ehe der FC Bayern "zwei kleine Unkonzentriertheiten ausgenutzt hat". Zufrieden zeigte sich auch Trainer Pal Dardai, der verriet, was er nach Abpfiff seinen Schützlingen sagte. "Ich habe gesagt, dass ich heute eine Mannschaft gesehen habe. Dafür gibt es Lob."

Dardai will nun Offensive trainieren

Der Ungar bestätigte auch, dass vergangene Woche der Fokus im Training auf der Defensive gelegen habe - und das habe sich gezeigt. "Das hat heute gut ausgesehen. 60, 70 Minuten ging der Plan auf", stellte Dardai fest und verriet direkt, was als nächstes auf dem Plan stehe. "Die Jungs müssen lernen, ein bisschen mutiger rauszuschieben." Darauf werde er nun den Fokus legen, denn auch "die Spieleröffnung von hinten ist wichtig".

Es ist egal, ob wir bereit sind oder nicht. Maximilian Mittelstädt

Fehlende Qualität sei dabei nicht das Problem, denn "dafür haben wir gute Spieler." Dardai betonte auch, dass er seine Spieler mittlerweile auch besser kenne und wertete das als positiv. Der 47-Jährige erklärte auch, dass er erwartet, "nach 15 Arbeitstagen meine Handschrift zu sehen". Das wird sich schon bald zeigen, denn vier Spiele haben die Berliner noch, um den Abstieg zu verhindern.

Von enormer Bedeutung ist das kommende Heimspiel gegen den Abstiegs-Mitkonkurrenten VfB Stuttgart am kommenden Samstag (15.30 Uhr), aber nicht nur das, wie Mittelstädt sagte: "Wir brauchen nicht rumreden. Wir müssen alle Spiele gewinnen, um drinzubleiben. Es ist egal, ob wir bereit sind oder nicht: Jeder muss in den letzten vier Spielen alles geben."

Dardai jedenfalls kündigte schon mal an: "Nächste Woche werden wir offensiv trainieren. Dann schmeißen wir alles raus gegen Stuttgart, dann gewinnen wir, dann kommt die Stimmung, dann geht's nach Hause."