"So muss es weitergehen" - Warum sich Kiel dennoch über "den nächsten Schritt" ärgert

Nervös war zuvor niemand bei den Störchen geworden. Und doch war dieser erste Zähler gegen Düsseldorf eine große Erleichterung - auch wenn am Ende durchaus mehr drin gewesen wäre.

Es lief bereits die 96. Spielminute, da hätte Steven Skrzybski zum Matchwinner werden können. Ausgerechnet der Ex-Schalker, der einen schwierigen Saisonstart erlebt hatte und in der vergangenen Woche beim 0:3 gegen Regensburg nach einer schwachen ersten Hälfte (kicker-Note 5,0) von seinem Trainer Ole Werner vorzeitig zum Duschen geschickten worden war.

Ausgerechnet Skrzybski, der nun gegen die Fortuna ein starkes Spiel machte und das zwischenzeitliche 2:1 erzielte (65.) - doch der 28-Jährige traf kurz vor dem Schlusspfiff nur den Pfosten. Danach war Schluss, es blieb beim 2:2, dem ersten Zähler für die Störche nach zuvor drei 0:3-Niederlagen und Platz 18.

Werner zieht ein positives Fazit

"Wenn man zweimal führt, will man das Ding über die Bühne bringen. Wir hätten es gerne den Fans geschenkt", ärgerte sich der Angreifer daher auch nach der Partie etwas über den vergebenen Dreier. Doch er sah im Vergleich zu den vorherigen Wochen "einen ersten Schritt nach vorne", den auch Trainer Werner seinem Team attestierte. "Unter dem Strich fällt mein Fazit positiv aus."

Ähnliches meinte auch der andere Torschütze, Alexander Mühling, der feststellte: "Es war ungewohnt, weniger vom Spiel, aber dafür die klareren Chancen zu haben." Tatsächlich hatten die Störche nur 40 Prozent Ballbesitz und ließen sich oftmals weit in die eigene Hälfte drücken, nach vorne ging es dann aber oftmals schnell und effizient. Auch deshalb sei die Partie "viel besser als unsere letzten Spiele" gewesen, so Mühling. "Mit dieser Art und Weise muss es weitergehen."

Holtby debütiert - "Nur das Tor hat gefehlt"

Ein weiterer Lichtblick für die KSV war Neuzugang Lewis Holtby, der erst drei Tage zuvor verpflichtet worden war und in der Schlussphase sein Comeback in Deutschland feierte. "Nur das Tor hat beim Debüt gefehlt", so der glückliche 30-Jährige. Dem Mittelfeldspieler fehlt es noch an Spielpraxis, nach und nach soll die Spielzeit allerdings erhöht werden. Vielleicht winkt nach der ersten vollen Trainingswoche bei seinem neuen Klub am kommenden Samstag gegen Aue (13.30 Uhr) ja auch schon der erste Startelfeinsatz.