So löst Deutschland schon am Sonntag sein Ticket für die Hauptrunde

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft würde bei der Heim-EM gerne bereits am Sonntag Klarheit in Bezug auf die Hauptrunde schaffen. Und doch wäre selbst im Falle zweier Niederlagen in der Vorrunde das Weiterkommen nicht ausgeschlossen.

Aus Berlin berichtet Maximilian Schmidt

Geht es nach DHB-Präsident Andreas Michelmann, der das Halbfinale als Ziel ausgerufen hat, ist die Hauptrunde der Heim-EM nur eine Zwischenstation. Doch das Ticket dafür hat die deutsche Mannschaft noch gar nicht in der Hand. Das überzeugende 27:14 (13:8) gegen Nachbar Schweiz, vor dem im Vorfeld viele gewarnt hatten, war nur der erste Schritt. Wenn auch mit Blick auf die große Tordifferenz ein fundamentaler.

Allerdings qualifizieren sich bei der Handball-EM jeweils nur die beiden besten Teams jeder Vierergruppe. Durch ist das DHB-Team deswegen noch nicht. Läuft allerdings am Sonntag in Berlin alles so wie erwartet, dass die Franzosen ab 18 Uhr gegen die Schweiz und die Deutschen zweieinhalb Stunden später gegen Nordmazedonien gewinnen, wären beide Hauptrundentickets vergeben.

Der Europameister von 2016 sowie der Rekord-Weltmeister hätten 4:0 Punkte auf dem Konto und könnten von der Konkurrenz nicht mehr eingeholt werden. Hieße auch: Das abschließende Vorrundenduell zwischen Deutschland und Frankreich am Dienstag (20.30 Uhr) wäre ein erstes kleines Finale und entscheidet, welches Team 2:0 Punkte mit in die Hauptrunde nach Köln nimmt. Von Wert ist im dritten deutschen EM-Spiel fraglos auch die Tordifferenz, die wie die Punkte mitgenommen werden.

Und wenn Deutschland verliert?

Spannung verspricht der Fall, in dem einer oder gar beide Favoriten patzen. Beispiel: Schlägt die Schweiz Frankreich bei einem deutschen Sieg, hätte das DHB-Team die komfortable Lage, in den Dreiervergleich mit den Franzosen und den Eidgenossen den hohen Auftaktsieg mit einzubringen.

Gewinnt Frankreich und verliert Deutschland, könnte ebenfalls ein Dreiervergleich entscheiden - allerdings würde sich am Dienstag in Berlin der Blick in diesem Fall zunächst auf die Partie zwischen der Schweiz und Nordmazedonien richten. Triumphiert die Schweiz, nimmt die DHB-Auswahl das 13-Tore-Plus mit in das Duell.

Ein zweiter Sieg Nordmazedoniens dagegen würde die Deutschen massiv unter Druck setzen. Ein Sieg gegen Frankreich wäre Pflicht, der Kantersieg gegen die Schweiz hinfällig. Zukunftsmusik, doch auch Bundestrainer Alfred Gislason warnte nach dem euphorisierenden Erfolg gegen die Schweiz noch vor einem Ausscheiden.

Und wenn Deutschland zweimal verliert?

Das Worst-Case-Szenario, in dem das DHB-Team seine verbleibenden beiden Spiele verliert, muss noch nicht das vorzeitige Ende der Heim-EM bedeuten. Der Kantersieg gegen die Schweiz könnte zum Faustpfand für Andreas Wolff & Co. werden. Gewinnen die Eidgenossen nach einer Niederlage gegen Frankreich das abschließende Duell mit Nordmazedonien, käme es erneut zu einem Dreiervergleich - und in den bringt das deutsche Team seinen 13-Tore-Erfolg ein.