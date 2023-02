So lief Vogts kuriose Auswechslung

Die Entscheidung, dass es für Abwehrchef Kevin Vogt in Augsburg nicht mehr weitergeht, wurde Cheftrainer Pellegrino Matarazzo abgenommen.

Gleich zwei vermeintliche Treffer waren dem FC Augsburg am Freitagabend beim 1:0 gegen die TSG nicht anerkannt worden. Klar ersichtlich beim ersten Mal, als dem Schützen Engels der Ball zuvor an den Arm gesprungen war (8.). Kniffliger war die Situation vor Demirovics Treffer in der 49. Minute. Doch bei seiner Vorarbeit hatte Augsburgs Yeboah Hoffenheims Kevin Vogt zwar unabsichtlich, aber durchaus heftig mit dem Arm mitten im Gesicht getroffen. Ein Wirkungstreffer, nach dem der Abwehrchef der TSG sofort zu Boden sank, lange behandelt werden musste und einen benommenen Eindruck hinterließ.

Fast zwei Minuten spielte Hoffenheim in Unterzahl, ehe Vogt zurückkehren wollte - aber nicht durfte. Und das kam so: "Er wollte rein, ich wollte auch, dass er reingeht", versicherte Matarazzo hinterher, "aber dann haben wir spät die Information bekommen von unserem Doktor, dass er nicht mehr spielen kann, das war auch schon zum Schiedsrichter kommuniziert worden, und da war dann ziemlich klar, dass er nicht mehr rein darf. Weil er einen Kopfstoß bekommen hatte und entschieden wurde, dass es eine Gefahr ist, ihn wieder reinzuschicken."

Nicht der Coach, sondern der Teamarzt wechselte Vogt aus

Vogt war also im Grunde nicht vom Trainer, sondern von Teamarzt Dr. Ralph Kern ausgewechselt worden - eine Vorsichtsmaßnahme. Das sah der Betroffene allerdings ganz anders. Als Vogt gewahr wurde, dass das Spiel für ihn beendet ist und fortan Ermin Bicakcic seine Rolle übernahm, entlud sich der ganze Frust. Vogt riss sich los vom führenden Arm des Docs, riss sich wutentbrannt das Trikot vom Leib und schleuderte es demonstrativ vor der Hoffenheimer Bank zu Boden. Eine kuriose Auswechslung.

Dagegen musste Andrej Kramaric lange auf eine Einwechslung warten. Der TSG-Star hatte selbst in dieser wichtigen Phase und im direkten Kellerduell zunächst auf der Bank Platz nehmen müssen und war erst nach einer guten Stunde gemeinsam mit dem Talent Tom Bischof in die Partie gekommen.

"Wir wussten, wie das Spiel aussehen würde, mir war es wichtig, mit zwei Stürmer zu spielen, die die Tiefe erst mal halten, die Bälle festmachen können und auch Tiefgang haben. Deswegen wollten wir mit Kasper Dolberg und Ihlas Bebou mit zwei Spitzen angefangen, und Christoph Baumgartner auf der Zehn ist auch einer der Tiefe hat und sucht und im Pressing Aggressivität ausstrahlt", erklärte Matarazzo die Maßnahme, "mein Gedanke war, dass im Laufe des Spiels die Räume aufgehen, in einer Phase, in der Andrej reinkommen kann und das Spiel für uns entscheiden könnte, falls es noch 0:0 steht. Andrej hat es gut aufgenommen, alles ist in Ordnung." Beinahe wäre die Rechnung sogar aufgegangen. Kramaric bot sich die einzige echte Hoffenheimer Torchance der gesamten Partie, als Fisnik Asllani auf den Kroaten zurücklegte, dessen Schuss aber von FCA-Keeper Gikiewicz pariert wurde (80.).

Stattdessen fing sich Hoffenheim spät noch ein Gegentor ein, dass dann auch zählte. "Das ist sehr bitter", so Matarazzo, "aber wir arbeiten weiter, wir haben eine lange Woche vor uns, in der wir viel investieren können, um es nächste Woche gegen Dortmund besser zu machen." Nach nunmehr fünf Niederlagen in Folge sehnen sich die gebeutelten Kraichgauer nach einem Erfolgserlebnis, allerdings droht nach mittlerweile elf sieglosen Ligaspielen hintereinander gegen den BVB die Einstellung des eigenen Negativrekordes.