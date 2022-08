So lief der Raum-Deal

Stets war für David Raum eine Transfersumme jenseits der 30 Millionen Euro taxiert worden. Nun wechselte er für 26 Millionen plus Boni nach Leipzig. Warum die TSG dennoch zustimmte.

Dortmund, Bayern München, England - die Interessentenliste für David Raum war stattlich, am Ende machte aber RB Leipzig das Rennen. Nach übereinstimmenden Berichten für 26 Millionen Euro plus möglicher Boni, die weitere zwei Millionen Euro einbringen könnten. Damit verkaufte die TSG den ein Jahr zuvor kostenfrei aus Fürth geholten Nationalspieler zwar mit einem gewaltigen Gewinn weiter, blieb aber unter dem lange Zeit kolportierten Rahmen von 30 Millionen plus x. Weil diese Größenordnung ohnehin als Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer vorgesehen war. Nach kicker-Informationen wären es für die Bundesliga 28 Millionen plus Boni gewesen.

Und dennoch betonte Hoffenheims Manager Alexander Rosen nach Abschluss des Deals nun dieses: "Es war für uns von Anfang an klar, dass wir einen solchen Spieler zum jetzigen Zeitpunkt nur dann ziehen lassen, wenn unsere Einnahmen aus diesem Transfer spürbar die Summe übersteigen, die uns durch eine im Vertrag verankerte Klausel bei einem Wechsel nach der kommenden Saison garantiert gewesen wäre."

Wie aber können sofort eingespielte 26 Millionen spürbar mehr sein als 30 Millionen später? Zumal Raum seine Schaffenskraft noch eine weitere Saison in Hoffenheim hätte einbringen können. Darauf kann es eigentlich nur eine schlüssige Antwort geben. Nicht die TSG, sondern andere an diesem Transfer beteiligten Parteien haben mutmaßlich auf vorgesehene Beteiligungen verzichtet oder diese zurückgeschraubt. Damit in diesem Sommer unterm Strich mehr in Hoffenheim ankam, als ein Jahr später hätte ankommen können. Das scheint zunächst nicht der Fall gewesen zu sein, deshalb wohl auch die Verzögerung im Verhandlungsverlauf. Erst als diese Bedingung gewährleistet war, segnete Hoffenheim den Deal ab.

Raum: "Ich hatte eine überragende Saison hier"

Und Raum vollzog nach nur einer Saison bereits den nächsten Karriereschritt. "Vor einem Jahr nach Hoffenheim zu wechseln, war das Beste, was ich tun konnte. Ich habe hier optimale Voraussetzungen vorgefunden, um mich weiterzuentwickeln und als Fußballer und Mensch zu wachsen", verabschiedete sich David Raum "ich hatte eine überragende Saison hier, dafür gilt allen bei der TSG mein großer Dank." Das gilt mit Sicherheit auch andersrum.