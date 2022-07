So lief Bayerns Teampräsentation ohne Lewandowski

Drei neue Spieler, ein neues Trikot, eine öffentliche Trainingseinheit - ein kleines Event. Der FC Bayern präsentiert zwei Tage vor der USA-Reise seine aktuelle Mannschaft. Mit einer Vertragsverlängerung und ohne den FIFA-Weltfußballer.

Die Sonne schien an diesem Freitagnachmittag in München, bei höchstsommerlichen Temperaturen von 27 Grad Celsius. Die Allianz-Arena war präpariert für ein erstes Zusammenkommen von Mannschaft und Fans. Das aktuelle Team für die kommende Saison - weitere Zu- und Abgänge sind natürlich nicht ausgeschlossen - wurde vorgestellt. Einen nach dem anderen, angefangen bei Manuel Neuer, hieß Stadionsprecher Stephan Lehmann in der Allianz Arena vor gut gefüllten Haupt- und Gegentribünen herzlichst Willkommen.

Erst die Torhüter, dann die Verteidiger, die Mittelfeldspieler, die Stürmer, das Trainerteam. Alle waren sie da, die Altbekannten genauso wie die bisherigen Neuzugänge. Nur einer fehlte. Und das gehörte zum Plan. Robert Lewandowski verabschiedete sich bereits am Vormittag von der Mannschaft, er wird an diesem Samstag schon in Barcelona erwartet, wo der bald 34-Jährige voraussichtlich am Sonntag seinen Vertrag unterschreiben soll. Für 45 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro möglicher Zusatzzahlungen wechselt der Weltfußballer nun nach Katalonien und wird im Team von Trainer Xavi auf Torejagd gehen.

Großer Jubel bei Mané - Gnabry verkündet Vertragsverlängerung

Diesen Posten könnten Sadio Mané, der unter großem Jubel empfangen wurde, und/oder Serge Gnabry beim FC Bayern übernehmen. Der deutsche Nationalspieler hat auch bei der Teampräsentation eine Sonderrolle. Er sollte den Schluss des feierlichen Einmarschs übernehmen, auch das hatte seinen Grund. Der 27-Jährige kam im Trikot mit der Rückennummer 2026 - und bestätigte auf diesem Weg, was der kicker bereits am Donnerstag exklusiv berichtet hatte.

"Ich freue mich, dass ich den Vertrag hier verlängert habe", sagte der Offensivallrounder über das Mikro in Richtung der Bayern-Fans: "Ich freue mich auf die neue Saison." Von den Rängen gab es lauten Applaus.

Lesen Sie auch: Lewandowski geht als Legende, aber ohne Emotionen

Nach dieser Folklore, um 15.34 Uhr, begann dann noch eine "ernsthafte Trainingseinheit", die Stadionsprecher Lehmann ankündigte, auf dem Programm. Aufwärmen, kurze Passeinheiten mit zweimal zehn/elf Spielern auf engem Raum, anschließend ein Spielchen auf eine Platzhälfte. Es sind seltene Einblicke für die Fans - und ein Event für ein bisschen gute Laune. Um 17.30 Uhr werden dann noch die Neuzugänge Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui per Pressekonferenz vorgestellt.