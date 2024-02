So läuft St. Paulis Mallorca-Trip

Den Kater hatte St. Pauli schon auf dem Hinflug nach Mallorca. Auf der Ferien- und Party-Insel bereitet sich der Zweitliga-Spitzenreiter auf das Heimspiel gegen Braunschweig vor - und hatte am Montag die erste Saison-Niederlage mit im Gepäck.

Die außergewöhnlich schlechten Platzverhältnisse am heimischen Trainingszentrum an der Kollaustraße haben die ungewöhnliche Maßnahme, mitten in der Saison, nötig gemacht. Klar ist: Der Mallorca-Aufenthalt ist kein zusätzliches Trainingslager, sondern die Tage werden wie eine gewöhnliche Trainingswoche gestaltet. Auf der Anlage des spanischen Erstligisten RCD Mallorca wird an diesem Dienstag eine Einheit stattfinden, für den Mittwoch ist eine Doppelschicht angesetzt. Nach dem freien Donnerstag gibt es Freitag die Abschlusseinheit vor dem Rückflug nach Hamburg.

Zur Mallorca-Reisegruppe der St. Paulianer gehört auch wieder Jackson Irvine, der zuletzt, anders als sein australischer Landsmann Connor Metcalfe, nach der Rückkehr vom Asien-Cup beim 0:1 in Magdeburg noch gefehlt hatte. Der Grund war nicht ausschließlich eine leichte Erkältung. Fabian Hürzeler führte neben der körperlichen auch die mentale Belastung des Routiniers an: "Es ist normal, dass ein Spieler, nach so einem Turnier, auch mal in ein kleines Loch fällt." Unter der spanischen Sonne will der Trainer genau beobachten, wie weit sein Kapitän aus diesem wieder herausgekommen ist. Im Idealfall ist Irvine am kommenden Sonntag wieder ein Startelf-Kandidat.

Bereit für die Startelf ist Simon Zoller noch nicht. Der Angreifer ist nach auskurierten Rückenproblemen und einer kompletten vorangegangenen Trainingswoche aber auch auf Mallorca dabei und damit auf dem Weg, endlich die erhoffte Alternative für den Angriff zu werden. In diesem fehlt Etienne Amenyido. Der Flügelstürmer blieb mit muskulären Problemen in Hamburg.

"Wir müssen uns ankreiden, dass wir nicht unser Spiel durchgezogen haben"

Neben der Vorbereitung auf die Eintracht geht es auf Mallorca auch um die Aufarbeitung von Magdeburg. "Uns hat dort die Struktur gefehlt, wir müssen uns ankreiden, dass wir nicht unser Spiel durchgezogen haben", moniert Marcel Hartel. "Das müssen wir analysieren und uns mit vollem Fokus auf Braunschweig vorbereiten." Damit der Kater nach der Mallorca-Reise nicht zurückkehrt.