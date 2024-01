So läuft die Restrunde in den Regionalligen

Regionalliga Nord - Letzter Spieltag am 18. Mai

Der letzte Spieltag in der Regionalliga Nord ist schließlich für den 18. Mai terminiert. Dann kämpfen laut derzeitigem Stand Hannover, Lübeck und Co. in Fernduellen um die Meisterschaft und einen Platz in der Aufstiegsrunde zur 3. Liga. IMAGO/Nordphoto