So läuft die Olympia-Qualifikation der Frauen

Der Weltverband IHF und dessen Vermarkter SPORTFIVE haben am heutigen Mittwoch die exakten Spielzeiten für die Olympia-Qualifikationsturniere der Frauen festgelegt.

Die Frauen-Nationalmannschaft eröffnet die Spieltage ihres Olympia-Qualifikationsturniers. In der ratiopharm arena Neu-Ulm trifft das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch am Donnerstag, 11. April, um 17.45 Uhr auf Slowenien.

In den weiteren Partien folgen Montenegro (Samstag, 13. April, 14.15 Uhr) und Paraguay (Sonntag, 14. April, 13.30 Uhr). Damit hat Deutschland auch einen zusätzlichen Ruhetag zwischen den vermeintlich schwersten Partien, vor allem Montenegro ist doppelt gefordert.

Anders als beim Turnier in Deutschland wird in Debrecen und Granollers erst nach dem zweiten Spieltag ein Ruhetag eingelegt, so dass hier am Freitag Spiele absolviert werden. Dabei absolviert vor allem Gastgeber Ungarn sein Schlüsselspiel gegen Schweden am Freitagabend, die Tre Kronor wurden zum Auftakt von Japan gefordert. In Spanien muss Tschechien eine Doppelbelastung mit dem Gastgeber und den Niederlanden wegstecken. Das dritte Topspiel wird erst am Sonntag absolviert.

Direkt qualifiziert für Handball-Turnier bei Olympia

Gastgeber (Frankreich)

Weltmeister (Norwegen)

2. Europameisterschaft 2024 (Dänemark)

1. Afrika-Qualifikation (Angola)

1. Panamerikaspiele (Brasilien)

1. Asien-Qualifikation (Südkorea)

Olympiaqualifikation (11.-14.04.2024)

Turnier 1 (Debrecen/HUN):

4. Weltmeisterschaft 2023 (Schweden)

10. Weltmeisterschaft 2023 (Ungarn)

2. Afrikaqualifikation (Kamerun)

2. Asienqualifikation (Japan)

Donnerstag, 11.04.24

15:30 Ungarn - Kamerun

18:00 Schweden - Japan



Freitag, 12.04.24

18:00 Schweden - Ungarn

20:30 Japan - Kamerun



Sonntag, 14.04.24

16:45 Kamerun - Schweden

19:15 Ungarn - Japan

Turnier 2 (Torrevieja/ESP):

5. Weltmeisterschaft 2023 (Niederlande)

8. Weltmeisterschaft 2023 (Tschechien)

2. Panamerika-Spiele 2023 (Argentinien)

9. Europameisterschaft 2022 (Spanien)

Donnerstag, 11.04.24

18:30 Tschechien - Spanien

21:00 Niederlande - Argentinien



Freitag, 12.04.24

18:30 Niederlande - Tschechien

21:00 Argentinien - Spanien



Sonntag, 14.04.24

15:30 Tschechien - Argentinien

18:00 Spanien - Niederlande

Turnier 3 (Neu-Ulm/GER):

6. Weltmeisterschaft 2023 (Deutschland)

7. Weltmeisterschaft 2023 (Montenegro)

8. Europameisterschaft 2022 (Slowenien)

3. Panamerika-Spiele 2023 (Paraguay)

Donnerstag, 11.04.24

17:45 Deutschland - Slowenien

20:15 Montenegro - Paraguay



Samstag, 13.04.24

14:15 Deutschland - Montenegro

16:45 Slowenien - Paraguay



Sonntag, 14.04.24

13:30 Paraguay - Deutschland

16:00 Montenegro - Slowenien

