Deutschland hat Ticket sicher: So läuft die Handball-WM der Männer 2025

In rund einem Jahr erfolgt der Anwurf bei der Handball-WM 2025: Im nächsten Januar wird in Kroatien, Dänemark und Norwegen der Titel bei der Handball-Weltmeisterschaft ausgespielt. schon jetzt steht fest: Durch den Einzug in das Halbfinale der EM ist Deutschland direkt qualifiziert. handball-world gibt einen ersten Überblick über die Spielorte, den Modus und die qualifizierten Mannschaften.

Wo wird die Handball-WM 2025 ausgetragen?

Fünf nationale Handballverbände bekundeten ihr Interesse an der Ausrichtung des Turniers: Die Schweiz, Ungarn sowie in einer gemeinsamen Bewerbung am Ende Kroatien, Dänemark und Norwegen. Die Dreierbewerbung erhielt am 28.02.2020 in Kairo den Zuschlag zur Turnierausrichtung.

Es ist die erste von drei Organisatoren ausgerichtete Weltmeisterschaft der Männer, die insgesamt dritte in mehreren Ländern. Kroatien richtete bislang die WM 2009 aus, Dänemark war 1978 alleine und 2019 gemeinsam mit Deutschland schon Turnierorganisator. Für Norwegens Verband ist es die erste Handball-WM der Männer.

Dänemark schickt die Jyske Bank Boxen zu Herning (15.000 Zuschauer) und die Royal Arena von Kopenhagen (12.5000) ins Rennen. Norwegen hat vier Spielstätten vorgesehen. Neben dem Spektrum in Trondheim (8.960), der Sporthalle von Stavanger (8.000) und der Telenor Arena in Oslo (15.000) wird auch in Drammen (12.000) eine neue Spielstätte errichtet.

Kroatien hat gleich fünf Spielorte, darunter mit Porec (3.700) die kleinste Halle des Turniers. In der Vorrunde werden auch Varazdin und eine neue zu bauende Halle in Dubrovnik (je 5.200) sowie das Spaladium in Split (11.000) und die Arena Zagreb (15.200) Spielort werden.

Wie ist der Modus bei der Handball-WM 2025?

Die 32 Mannschaften starten in acht Vorrundengruppen zu je vier Mannschaften. Während die Gruppenvierten nur noch im Anschluss den President´s Cup ausspielen, geht es für die drei besten Teams einer Vorrundengruppe in der Hauptrunde weiter. Die zwei besten Teams in den Sechsergruppen schaffen den Sprung ins Viertelfinale, im KO-Modus geht es dann weiter.

Die Topteams haben am Ende neun Partien bestritten. Die Teams im President´s Cup kommen mit Platzierungsspiel auf sieben Partien, die Mannschaften auf den Positionen 3-6 in den Hauptrundengruppen haben hingegen nur sechs Partien absolviert.

Welche Mannschaften nehmen an der Handball-WM 2025 teil?

Die drei Gastgebernationen Kroatien, Dänemark und Norwegen waren automatisch qualifiziert. Der Weltverband vergab zudem eine Wildcard an die USA, mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles (wir berichteten).

Über die Asienmeisterschaft haben sich Bahrain, Japan, Katar und Kuwait für die Handball-WM qualifiziert. Bei der Meisterschaft für Süd- und Zentralamerika konnten Brasilien, Argentinien und Chile ein WM-Ticket holen. Über die Afrikameisterschaft können sich gleich fünf Teams direkt qualifizieren - mit Ägypten, Tunesien, Kap Verde und Algerien stehen schon vier Teilnehmer fest.

Deutschland, Schweden und Frankreich schafften den Sprung über den Einzug ins Halbfinale der Handball-EM. Elf weitere Startplätze in Europa werden über eine zusätzliche Qualifikationsphase vergeben. Die Hauptrundenteilnehmer und die Vorrundendritten der Handball-EM treffen dabei entweder auf einen der sechs Vorrundenvierten oder einen Qualifikanten.

Wo kann man die Handball-WM 2025 im TV sehen?

Alle deutschen Auftritte werden im klassischen Fernsehen bei ARD und ZDF sowie vermutlich beim Internetanbieter sportdeutschland.tv gezeigt - zumindest war 2018 vermeldet worden, dass das erworbene Rechtepaket bis 2025 läuft.

Welche Partien von welchem Sender übertragen werden, wird erst kurz vor dem Start der Handball-WM bekannt werden. Die ARD überträgt mit Blick auf das Stammpublikum ungern an einem Sonntagabend, das ZDF ungern an einem Donnerstagabend zur Prime-Time. Bei den vergangenen Turnieren wurde ein mögliches Endspiel mit deutscher Beteiligung in der ARD, ein mögliches Halbfinale vom ZDF übertragen worden.

Der Online-Sender sportdeutschland.tv übertrug zuletzt alle Partien der Endrunde, ein Preis für das Turnierabo ist noch nicht bekannt. 15 Spiele ohne deutsche Beteiligung waren zudem bei der letzten WM bei Eurosport im Free-TV zu sehen.