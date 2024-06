So läuft die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest

Ab Mittwoch beginnen die Aufstiegsspiele zur Regionalliga Südwest zwischen den Oberliga-Vizemeistern 1. Göppinger SV, SV Gonsenheim und Türk Gücü Friedberg. Vor allem bei den Spielansetzungen hat sich die zuständige Spielbetriebs-GmbH etwas Besonderes ausgedacht.

Drei Mannschaften, Jeder gegen Jeden - in diesem Modus hat schon die Regionalliga Bayern ihre Relegation und die Regionalliga Nord ihre Aufstiegsrunde durchgeführt. Wiesen auch schon diese beiden Runden ihre speziellen Regularien auf, kommen bei der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest ebenfalls abweichende Bedingungen zum Tragen.

Anders als in Bayern und im Norden wird ab Mittwoch zwischen den Oberliga-Vizemeistern Türk Gücü Friedberg (Hessen), SV Gonsenheim (Rheinland-Pfalz/Saar) und 1. Göppinger SV (Baden-Württemberg) um nur ein einziges Regionalliga-Ticket ausgespielt.

Eine Besonderheit sind auch die Ansetzungen der drei Partien. Bisher steht nur fest, dass sich am Mittwoch Türk Gücü Friedberg und der SV Gonsenheim gegenüberstehen. Das Ergebnis dieser Paarung entscheidet, wie es weitergeht. Konkret: Gewinnt Gonsenheim oder geht das Spiel unentschieden aus, empfängt am Samstag der 1. Göppinger SV die Friedberger. Gonsenheim dürfte ein paar Tage durchschnaufen. Setzen sich aber am Mittwoch zu Hause die Hessen durch, haben sie erstmal spielfrei und Gonsenheim muss am Samstag zu Hause gegen Göppingen ran. Klar wie logisch ist: Die in dieser Dreierkonstellation noch fehlende Partie wird am 11. Juni (Dienstag) ausgetragen. Heimrecht hat dann derjenige Klub, der in seinem ersten Spiel auswärts dran war.

Auf ein Elfmeterschießen nach Abpfiff, wie in Bayern und im Norden praktiziert, um bei Punkt- und Torgleichheit über einen zusätzlichen Entscheidungs-Parameter zu verfügen, wird im Südwesten verzichtet. Auf kicker-Nachfrage hat die zuständige Regionalliga Südwest GmbH folgende Entscheidungsreihenfolge bei Punktgleichheit definiert: Tordifferenz, Anzahl erzielter Treffer, direkter Vergleich und nachrangig Anzahl der erzielten Auswärtsstore. Würden die beiden Kontrahenten von Spiel 3 in allen Kategorien identische Werte aufweisen, könnte in diesem Fall die Entscheidung in Verlängerung oder Elfmeterschießen fallen. Wenn der in Spiel 3 nicht beteiligte Verein mit einem anderen Kontrahenten komplett gleich wäre, müsste das Los entscheiden.