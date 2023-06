So läuft der Start unter dem Farke-Nachfolger

Den neuen Cheftrainer hat Borussia Mönchengladbach noch nicht präsentiert. Der Top-Favorit heißt Gerardo Seoane. Die ersten Termine der Sommervorbereitung stehen trotzdem schon fest.

Noch ohne Cheftrainer, aber schon mit vielen Terminen in der neuen Saison: Borussia Mönchengladbach. imago images/Eibner

Es wird eifrig geplant im Borussia-Park. Und es werden Weichen gestellt. Es geht um die Nachfolge von Daniel Farke, wobei der Top-Favorit auf den Cheftrainerposten nach wie vor der zuletzt bei Bayer Leverkusen angestellte Gerardo Seoane ist. Es geht um Nils Schmadtke, der künftig die sportliche Führungsebene beim fünfmaligen Deutschen Meister verstärken wird. Es geht um die Kaderplanung. Und es geht noch ohne neuen Chefcoach auch schon um die Eckdaten der Vorbereitung auf nächste Saison.

Los geht’s für die Mannschaft und den Farke-Nachfolger am 7. Juli. Auf die Profis warten an insgesamt zwei Tagen die obligatorischen Medizinchecks. Am 9. Juli rollt dann erstmals der Ball, der neue Cheftrainer bittet zum ersten richtigen Mannschaftstraining auf dem Platz.

Testspiele ab 15. Juli - Trainingslager wie immer am Tegernsee

Das erste Testspiel ist für den 15. Juli terminiert. Die Borussen treten beim FC Wegberg-Beeck (Anpfiff 16 Uhr) an. Eine Woche später, am 22. Juli, reist die Fohlenelf ins Saarland und testet beim 1. FC Saarbrücken (Uhrzeit offen).

Nur einen Tag später beginnt das Trainingslager am Tegernsee. Wie gewohnt aus der Vergangenheit gastiert die Borussia im Althoff Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern. Im Rahmen des einwöchigen Aufenthalts (23. Juli bis 30. Juli) sind zwei weitere Testspiele in Planung, die genauen Termine und Gegner werden noch bekanntgegeben.

Am 5. und 6. August steigt schließlich das große Saisoneröffnungs-Wochenende im Borussia-Park mit Rahmenprogramm und Familienfest. Auch für dieses Wochenende ist noch ein Testspiel geplant, bevor es eine Woche später ernst wird mit der ersten Runde im DFB-Pokal (11. August bis 14. August). Die Bundesligasaison 2023/24 wird am 18. August eröffnet.