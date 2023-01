So läuft der Rutter-Deal im Detail

Der Wechsel von Georginio Rutter zum Premier-League-Klub Leeds United wird der drittgrößte in der Hoffenheimer Historie, womöglich sogar mit einem Nachschlag.

Seit Samstag steht der Transfer fest, aktuell bereitet sich Georginio Rutter mit seiner neuen Mannschaft auf sein Debüt in der Premier League vor. Seine Premiere im Trikot von Leeds United aber könnte der Franzose bereits an diesem Mittwoch feiern. Da empfängt Leeds in der 3. Runde des FA-Cups den abstiegsbedrohten Zweitligisten Cardiff City. Womöglich beschert der Spielplan dem Franzosen damit eine perfekte Bühne für seinen ersten Auftritt vor eigenem Publikum.

Am kommenden Sonntag dann steht das nächste Heimspiel in der Premier League auf dem Programm, dann ist der FC Brentford zu Gast, der mit dem vom SC Freiburg geholten Kevin Schade anreist. Der Tabellenachte Brentford hat aktuell zwölf Punkte mehr auf dem Konto als Leeds, das mit erst 17 Zählern nach 18 Spielen auf Rang 14 liegt und dringend punkten muss, um sich von der Abstiegszone abzusetzen. Selbst Schlusslicht Southampton liegt nur zwei Zähler zurück.

Unterdessen sickern die genaueren Modalitäten rund um den Rutter-Deal durch. Nach kicker-Informationen wurde mit den finalen Unterschriften eine Sofortzahlung von 28 Millionen Euro als Basisablöse fällig. Die restlichen zwölf Millionen Euro, die in mehreren Tranchen fließen sollen, sind demnach etappenweise als Bonuszahlungen gekoppelt an bestimmte Pflichtspiel-Marken, die nicht eben in utopischen, sondern realistischen Höhen liegen sollen.

An Rutters Zukunft beteiligt

Womöglich aber winkt der TSG in Zukunft noch ein Nachschlag. Denn Hoffenheim soll sich auch eine Beteiligung von 10 Prozent an einem möglichen Weiterverkauf Rutters gesichert haben. Sollte der 20-Jährige also durchstarten in England und sich dereinst für größere Klubs empfehlen, könnte den Kraichgauern sogar noch eine Zusatzzahlung ins Haus flattern.