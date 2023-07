So läuft der Konkurrenzkampf in Bayerns 197,5-Millionen-Euro-Abwehrzentrum

Vier Profis hat Trainer Thomas Tuchel für zwei Positionen in der Innenverteidigung derzeit im Kader. Neuzugang Min-Jae Kim (26) und Matthijs de Ligt (23) könnten das Duo der Zukunft sein. Dahinter lauern Dayot Upamecano (24) und Benjamin Pavard (27), dessen Zukunft weiter ungewiss bleibt, der im Verein aber Wertschätzung erfährt und vom Chef-Coach gegenüber seinem Landsmann vorgezogen wurde.

Von Bayerns Asienreise aus Singapur berichtet Georg Holzner

Um 18.02 Uhr Ortszeit, 12.02 Uhr MESZ, landete der FC Bayern mit zwei Stunden Verspätung in Singapur. Grund für die Verzögerung waren Unwetter auf der Flugroute, die Qatar-Airways kurzfristig geändert hat. Dann aber war der knapp siebenstündige Flug relativ ruhig, ohne größere Turbulenzen. Bis Mittwoch werden die Münchner jetzt im Stadtstaat weilen, unter anderem ein Testspiel gegen den FC Liverpool absolvieren, ehe es in der Nacht auf Donnerstag zurückgeht in die bayerische Landeshauptstadt.

Trainer Thomas Tuchel wird sich in Singapur weiter ein Bild von seinem Team machen, natürlich auch von der Innenverteidigung. Stand jetzt hat der Chefcoach vier Spieler, im Wert von 197,5 Millionen Euro, für diese beiden Positionen: Matthijs de Ligt (70 Millionen Euro Ablöse), Neuzugang Min-Jae Kim (50 Millionen Euro), Dayot Upamecano (42,5 Millionen Euro) und Benjamin Pavard (35 Millionen Euro). Für Tuchel, nominell auf dem Papier betrachtet, eine gute Situation nach dem Wechsel von Lucas Hernandez zu Paris St. Germain, der für 80 Millionen Euro gekommen war und jetzt für 45 Millionen Euro weiterzog - denn dieses aktuelle Quartett ermöglicht dem 49-jährigen Fußballlehrer einige Varianten. Grundsätzlich setzt der Chefcoach auf eine defensive Viererkette, mit Betonung auf defensiv, schließlich kann sich die letzte Abwehrreihe zu einem Dreierspielaufbau umformen, Alphonso Davies den linken Flügel nach vorne rutschen, um dort, hinter dem Bayern-Stürmer eine Viererkette zu bilden. Auch Ex-Coach Julian Nagelsmann hatte dieses Modell häufig versucht.

Aufbauspieler Kim, Kommunikator de Ligt

Für das Abwehrzentrum heißt das erst einmal nicht viel. Kim kann halblinks wie halbrechts spielen, de Ligt und Upamecano genauso, Pavard bevorzugt die halbrechte Position. Kim könnte sich nach einer Eingewöhnungsphase und gewonnener Sicherheit zum stabilsten Aufbauspieler in der Innenverteidigung entwickeln, und de Ligt, auch als Kommunikator, soll der Chef des bayerischen Defensivgremiums werden. Bleiben Upamecano und Pavard. Während die Münchner Verantwortlichen nach wie vor hoffen, dass sich der erst 23-jährige Ex-Leipziger weiterentwickelt und seine Fehler minimiert, bleibt hinter Pavard ein Fragezeichen.

Der 2019 aus Stuttgart gekommene Franzose hat intern hinterlegt, er wolle künftig in der Innenverteidigung spielen. Dieses Versprechen aber kann und will der FC Bayern ihm nicht geben. Jedoch soll Trainer Tuchel dem Weltmeister von 2018 signalisiert haben, dass er ihn verstärkt im Abwehrzentrum sieht. Wie auch das Testspiel gegen Kawasaki zeigte, als der 28-Jährige den Vorzug vor Landsmann Upamecano erhielt - und neben Kim in der Startelf stand.

Pavard wäre im kommenden Sommer ablösefrei

Einige Topklubs haben ihr - bisher loses - Interesse bei Pavards Management hinterlegt. Konkrete Angebote für ihn aber sind beim FC Bayern bislang nicht eingetroffen, wenngleich noch ein Monat lang Zeit bleibt dafür. Vermieden werden soll ein zweiter "Fall David Alaba", also dass Pavard im Sommer 2024 ablösefrei wechselt. Weshalb auch eine Vertragsverlängerung, die Bayern ohnehin schon im Frühjahr angestrebt hatte, nicht gänzlich ausgeschlossen sein soll - ganz unabhängig von einem möglichen Transfer von Kyle Walker, der weiter ein Wunschkandidat für rechts hinten bleibt.

In der neuen Montagsausgabe des kicker und hier im eMagazine lesen Sie, wie sich die Asienreise der Bayern gestaltet, wie der erste Teil in Tokio verlief, was die Münchner in Singapur erwartet und welche Grundsatzfrage sich der FC Bayern auf der Torhüterposition stellen muss.