"So läuft das nicht": Cousins hat das NFL-Comeback im Visier

Kirk Cousins hat sich vergangenen Monat die Achillessehne gerissen - und sich laut eigener Aussage selbst intensiv Gedanken um ein Karriereende gemacht. Doch dazu wird es nicht kommen. Der Routinier will wieder angreifen - nur wo?

Am Freitag (Ortszeit) hat sich Kirk Cousins in einem offiziellen Rahmen - einer Art Pressekonferenz bei den Minnesota Vikings - erstmals öffentlich nach seinem jähen Saison-Aus geäußert und über seine Verletzung, die Behandlung und den bevorstehenden Reha-Marathon gesprochen.

So sagte der 35-jährige Spielmacher über den am 29. Oktober auswärts bei den Green Bay Packers (Vikings-Sieg mit 24:10) erlittenen Achillessehnenriss: "Direkt danach hast du so viele Gedanken in deinem Kopf - einer davon war bei mir: 'Ist das das letzte Mal gewesen, dass ich Football gespielt habe?'"

Podcast #72: NFL Preview Week 11 - „Hexenkessel” AFC North Division Duelle deluxe. In NFL Week 11 messen die vier Teams der AFC North untereinander die Kräfte. Wer landet einen Big Point im Playoff-Rennen? In der neuen Folge „Icing the kicker” geben Jan, Shuan und Fynn - moderiert von Kucze - u. a. dazu ihre Einschätzungen dazu ab. Das komplette Programm: # Das Thursday Night Game zwischen den Ravens und den Bengals # Das „Matchup der Woche” zwischen den Browns und den Steelers # Der „Icebreaker der Woche”: Cardinals-Quarterback Kyler Murray # „Die Userfragen der Woche” von Toni und Damian # Unsere „Upset Picks” der Woche Viel Spaß beim Hören! Die nächste Folge von „Icing the kicker” erscheint am 23. November. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

Doch schnell gab Cousins auf dem Podium die klare Antwort darauf: "Nach ein paar ins Land gezogenen Wochen kann ich sagen: 'Nein, so läuft das nicht.' Ich freue mich sehr darauf, das nächste Kapitel meiner Karriere zu schreiben."

Die Frage wird nur sein: Wo?

Was geht in den Köpfen der Vikings-Macher vor?

Der 2012 als Viertrundenpick nach Washington gekommene Quarterback, der sich bis 2017 auch aufgrund einer Verletzung von Robert Griffin III zum Starting Quarterback entwickelt hatte und schließlich 2018 für viel Geld nach Minneapolis gewechselt war, wird ab März 2024 Free Agent sein.

Und es gilt als unsicher, ob die Vikings den dann 36-jährigen Profi erneut längerfristig unter Vertrag nehmen wollen. Auch wenn Head Coach Kevin O'Connell zuletzt diesen Wunsch gegenüber US-Medien geäußert hatte ("Er weiß, wie ich über ihn denke"). Und auch wenn Cousins über die Jahre eine gewohnt starke Konstante als Passer war - allein 2331 Yards und 18 Touchdowns bei nur fünf Interceptions in seinen acht Spielen 2023 sprechen eine deutliche Sprache.

Und doch ist es eben nicht gesichert, wie fit Cousins in seinem höheren Alter von solch einer Verletzung zurückkehren wird - oder ob sich das Management der Vikings nicht gleich direkt neu aufstellen will, wo im nächsten Draft doch viele talentierte junge Quarterbacks verfügbar sein werden. Außerdem wird aktuell auch noch der zur Trade-Deadline wegen der Cousins-Verletzung aus Arizona geholte Joshua Dobbs gefeiert.

Der 28-Jährige - in der Offseason noch bei den Cleveland Browns unter Vertrag und dann ordentlich für die Cardinals im Einsatz - hat seine beiden Spiele mit dem neuen Team gewonnen und dabei teils herausragende Plays gezeigt. Und das, obwohl Dobbs erst das Playbook sowie zugleich die Namen der vielen neuen Mitspieler lernen musste. Es ist derzeit so etwas wie eine Cinderella-Story in der NFL, zumal die Vikings dank Dobbs plötzlich mit 6-4 wieder mitten drin sind im Play-off-Rennen.

"Der März passiert im März, der Februar im Februar"

Kurzum: Während woanders auch Quarterback-Veränderungen vorgenommen werden und oft teure Verträge weiter bezahlt werden müssen, wären die Vikings Stand jetzt in der Lage, einfach extrem kostengünstig einen Wechsel zu vollziehen - Cousins' gute Leistungen hin oder her. Einfach weil der Akteur ab März gar nichts mehr kosten würde.

Und was sagt Cousins (150 NFL-Spiele in der Regular Season, 270 Touchdowns, 110 Interceptions) selbst dazu? Am liebsten würde er seine Laufbahn in Minneapolis beenden, das betonte er über die Jahre immer wieder. Doch: "Du weißt natürlich, was kommen wird (das Vertragsende im März; Anm. d. Red.). Doch wir handhaben das so, wie wir das schon im April und August dieses Jahres gehandhabt haben. Der März passiert im März, der Februar im Februar. Diese Vertragsgespräche werden stattfinden, doch dafür ist jetzt keine Zeit. Wir haben noch genug zu tun, auf das wir in dieser Saison unseren Fokus legen müssen. Die Jungs spielen gut." Und er will als Außenstehender helfen.