"So konnten wir glänzen": BVB-Zweite setzt gegen Waldhof Ausrufezeichen

Erstmals seit anderthalb Jahren hat die BVB-Zweite wieder einmal vier Tore in einem Drittliga-Spiel erzielt. Die Basis legte eine Vorgabe des neuen Trainers.

Fast genau eineinhalb Jahre ist es nun her, dass der BVB II letztmals vier Tore in einem Spiel erzielte. Damals, am 6. Spieltag der Vorsaison, schlugen die Dortmunder den MSV Duisburg mit 4:1, seinerzeit noch unter der Anleitung von Enrico Maaßen, der - höchst erfolgreich - ein ebenso variables wie zielstrebiges Angriffsspiel verordnet hatte. Mit dem Wechsel des Trainers nach Augsburg im Sommer schien das allerdings plötzlich wie verflogen und war höchstens phasenweise zu begutachten. Den BVB plagte ein veritables Offensivproblem, was das 4:0 gegen Mannheim nun zu einem echten Ausrufezeichen macht.

Ein schnelles Spiel in die Tiefe hatte Jan Zimmermann, der Nachfolger von Maaßen-Ersatz Christian Preußer, seinen Spielern ins Pflichtenheft geschrieben - und sie lieferten. Der nach wie vor abstiegsbedrohte BVB kombinierte sich häufig über den herausragenden Stürmer Michael Eberwein (kicker-Note 1,5) fix nach vorn und kam so zu einigen Gelegenheiten, wovon sein Offensivkollege, Justin Njinmah (22), erstmals zwei innerhalb eines Spiels nutzen konnte.

"Super Ballgewinne" der Defensive

Zimmermann lobte später auch seine Defensivleute, die "super Ballgewinne und ein gutes Passspiel hatten. So konnten wir vorne glänzen". Und Stürmer Njinmah frohlockte nach der besten Saisonleistung: "Wir wollten etwas tiefer stehen und über unser Tempo kommen. Das hat super geklappt. Wenn wir so weitermachen, haben wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun." Doch exakt das ist der Punkt: "Diesmal hat viel funktioniert", sagte Zimmermann, "aber wir haben noch harte Arbeit vor uns." Konstanz und Resilienz muss die Borussia unter Beweis stellen - bestenfalls schon wieder im Duell der zweiten Mannschaften am Freitagabend im Dreisamstadion beim bärenstarken Nachwuchs des SC Freiburg (19 Uhr, LIVE! bei kicker).