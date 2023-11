So kommt Leverkusen schon in Baku weiter

Am Donnerstag tritt Bayer 04 Leverkusen bei Qarabag Agdam an und hat die K.-o.-Phase in der Europa League dabei fest im Fokus. Die Voraussetzung für ein vorzeitiges Weiterkommen ist für die Werkself klar.

Bayer 04 Leverkusen ist unter Xabi Alonso derzeit auf der Überholspur. Tabellenführer in der Bundesliga, nach 15 Pflichtspielen immer noch ungeschlagen und in die Gruppenphase der Europa League mit drei Dreiern gestartet.

Nun geht es für die Werkself nach Baku und dort zu Qarabag Agdam. Leverkusen hat das Team aus Aserbaidschan am 3. Spieltag der Europa League mit einem deutlichen 5:1 nach Hause geschickt. Mit einem Sieg bei Qarabag hätte Bayer 04 auf jeden Fall einen der ersten beiden Plätze, die ein Überwintern auf internationalem Parkett garantieren, erreicht.

Platz eins und damit das direkte Ticket für das Achtelfinale hätte der Bundesligist mit einem Dreier bei Qarabag sicher, wenn Molde FK nicht bei BK Häcken gewinnen sollte. Gewinnt Molde, könnten die Norweger Bayer noch den ersten Rang wegschnappen, sofern Leverkusen dann in den verbleibenden zwei Spielen keinen Zähler mehr holen sollte. Leverkusen müsste dann über die K.-o.-Runden-Play-offs versuchen, ins Achtelfinale vorzudringen.

Ein Unentschieden am 4. Spieltag würde dem formstarken Bundesliga-Spitzenreiter schon für das Weiterkommen reichen, wenn Molde bei Häcken verliert.

Konstanz beim Überwintern in der Europa League

In den letzten fünf Jahren hat Leverkusen immer in der Europa League überwintert. 2018/19 stieß der Klub die Tür schon am 4. Gruppenspieltag für das Sechzehntelfinale auf, schied dort aber gegen Krasnodar aus (0:0, 1:1). 2019/20 war im Viertelfinale mit einem 1:2 gegen Inter Mailand Endstation, nachdem Bayer über die Königsklasse in die Europa League abgerutscht war.

2020/21 machte Bayer am 5. Gruppenspieltag die nächste Runde perfekt, scheiterte im Sechzehntelfinale aber an den Young Boys Bern (3:4, 0:2). Auch 2021/22 löste Leverkusen am 5. Spieltag das Ticket, im Achtelfinale war gegen Atalanta Bergamo (2:3, 0:1) dann Schluss. 2022/23 stieg die Werkself als "Champions-League-Absteiger" in den Play-offs ein und setzte sich im Elfmeterschießen bei AS Monaco mit 5:3 durch, nachdem das Hinspiel-2:3 im Rückspiel egalisiert werden konnte. Danach ging es bis in das Halbfinale, dort war gegen die AS Rom Schluss (0:1, 0:0).