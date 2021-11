So kommt der BVB ins Achtelfinale der Königsklasse

Die beiden Niederlagen gegen Amsterdam haben Borussia Dortmund in der Champions-League-Gruppe C unter Zugzwang gesetzt. In Lissabon erwartet den BVB daher am 24. November ein Endspiel um den Einzug ins Achtelfinale.

Marco Rose redete nach der 1:3-Niederlage des BVB am Mittwochabend gegen Ajax Amsterdam und mit Blick auf das kommende Champions-League-Spiel in Lissabon nicht lange drumherum: "Wir haben sechs Punkte, Lissabon hat sechs Punkte. Es entscheidet das direkte Duell. Deshalb ist das ein wichtigstes Spiel für die Gruppenkonstellation, um die Dinge in der eigenen Hand zu haben", sagte der Dortmunder Trainer, der am 24. November mit seiner Mannschaft bei Sporting antreten muss.

Das Hinspiel gegen Lissabon gewann der BVB in Dortmund mit 1:0, ein Remis sollten die Dortmunder bei Sporting daher schon holen, um am letzten Spieltag, bei dem der BVB daheim gegen Besiktas antritt, im Fernduell nicht auf Schützenhilfe der bereits qualifizierten Amsterdamer angewiesen zu sein.

Denn am Ende der Gruppenphase könnte der direkte Vergleich zwischen Dortmund und Lissabon den Ausschlag darüber geben, welche Mannschaft neben Ajax ins Achtelfinale einzieht und welche in die Europa League absteigt. Da die UEFA vor der Saison die Auswärtstorregel abgeschafft hat, würde dem BVB eine 1:2-Niederlage (oder jede andere Niederlage mit einem Tor Differenz außer 0:1) bei Sporting nicht mehr reichen, um den Direktvergleich zu gewinnen. Stattdessen kommt nach den Punkten, der Tordifferenz und den erzielten Toren in den direkten Duellen die Tordifferenz in allen Gruppenspielen zum Tragen - und da liegt der BVB mit 4:8 Toren nach vier Spieltagen aktuell klar im Hintertreffen gegenüber Lissabon (9:7).

Im Falle eines Remis in Lissabon dürfte der BVB am letzten Spieltag nicht weniger Punkte gegen Istanbul einfahren als Sporting parallel gegen Ajax. Im Falle eines Dortmunder Sieges in Lissabon ist dem BVB Rang zwei dagegen schon vor dem letzten Spieltag nicht mehr zu nehmen.